Rekordowy spadek migracji z Ukrainy do Niemiec

To największy spadek od inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Rośnie jednak liczba mężczyzn, którzy przybywają do Niemiec.

W ubiegłym roku do Niemiec przybyło łącznie 277 tys. Ukraińców, ale 156 tys. wyjechało, podaje Federalny Urząd Statystyczny 22.02 br. Współczynnik tzw. migracji netto wyniósł w tym okresie 121 tys. Jest to stosunek osób wjeżdżających minus osoby, które wyemigrowały z kraju. Dla porównania: w roku 2022 odnotowano około 1,1 mln migracji wewnętrznych i 138 tys. migracji zewnętrznych, co daje 960 tys. migracji netto.

Nie zmienia to faktu, że od wybuchu wojny w Ukrainie znacznie więcej Ukraińców przyjeżdża do Niemiec. Przed wojną było to tylko 6 tys. osób (2021 r.), 5 tys. (2020 r.) i 7 tys. osób w roku 2019.

Wśród migrantów z Ukrainy w latach 2022 i 2023 dominowały kobiety (powyżej 60 procent) i osoby nieletnie (34 procent). Do połowy 2023 r. około 40 procent migrantów stanowili samotni rodzice z dziećmi.

Więcej mężczyzn

Największe różnice wystąpiły w kategoriach wieku i płci. Wprawdzie większość w grupie emigrujących do Niemiec w ubiegłym roku stanowiły kobiety i dziewczęta (53 procent), to jednak ich udział był niższy niż rok wcześniej (63 procent). W tym samym przedziale czasowym, z 35 do 28 procent spadł odsetek emigrujących nieletnich, a zarazem wzrósł udział osób w wieku produkcyjnym (z 54 do 61 procent). Odsetek migrantów w wieku powyżej 60 lat i starszych stanowił, w obu latach, 11 procent ogółu migrantów z Ukrainy.

W efekcie skokowego wzrostu poziomu migracji Ukraińców do Niemiec od wybuchu wojny w ich kraju liczba ludności z ukraińskim obywatelstwem w Niemczech wzrosła ze 138 tys. osób w styczniu 2022 r. do 1,15 mln osób w październiku 2023 r. To wzrost udziału Ukraińców w całkowitej populacji Niemiec z 0,2 procent przed wojną do 1,4 procent ogółu społeczeństwa obecnie. Ukraińcy są dziś, po obywatelach Turcji (1,6 procent i 1,39 miliona), drugą co do wielkości grupą obcokrajowców w Niemczech.

W październiku 2023 r. większość Ukraińców mieszkała w najbardziej zaludnionych krajach związkowych, czyli w Nadrenii Północnej-Westfalii (234 tys.), Bawarii (168 tys.), Badenii-Wirtembergii (159 tys.) oraz Dolnej Saksonii (114 tys). Z perspektywy całkowitej populacji Ukraińców w każdym z krajów związkowych, proporcjonalnie najwięcej osób mieszkało w aglomeracjach – w Hamburgu (1,7 procent) i Berlinie (1,6 procent), a także w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie (1,5 procent).

