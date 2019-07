Rekordowe wypłaty kindergeld. Za granicę najwięcej do Polski

W ubiegłym roku Niemcy wypłaciły zasiłek rodzinny (tzw. kindergeld) rzędu 536 mln euro na dzieci mieszkające za granicą. Było to o 200 mln euro więcej niż w roku 2015 – wynika z odpowiedzi rządu na zapytanie klubu poselskiego AfD.

Łącznie wypłacone zostały świadczenia na 291 tys. dzieci mieszkających poza granicami Niemiec, z czego 30 tys. dzieci ma niemieckie obywatelstwo. Dziennik „Bild” donosi, że największa część zasiłku wypłacana jest do Polski. Coraz więcej świadczeń trafia też do Rumunii.

W roku 2017 największą grupę beneficjantów stanowią dzieci polskie – blisko 124 tys.

35 miliardów rocznie

Obywatele krajów UE pracujący w Niemczech mają prawo do pobierania zasiłku na dzieci także wtedy, gdy mieszkają one w innym kraju. Kindergeld należy się także niemieckim dzieciom przebywającym za granicą.

W sumie na zasiłek rodzinny Niemcy wydają co roku ok. 35 mld euro. Na pierwsze i drugie dziecko przysługuje co miesiąc po 204 euro, na trzecie dziecko – 210, a na każde kolejne po 235 euro.

Berlin zaostrzy przepisy

Rząd w Berlinie pracuje nad nową ustawą przeciwko nielegalnemu zatrudnieniu i nadużyciu świadczeń socjalnych. Ustawa ta ma na nowo uregulować również świadczenia dla cudzoziemców. Ograniczone ma zostać przede wszystkim prawo do zasiłku na dzieci dla niezatrudnionych obywateli UE. Przez pierwsze trzy miesiące zasiłek ma być wypłacany tylko wtedy, kiedy udowodni się posiadanie dochodów krajowych.

Rząd w Berlinie chce także usprawnić wymianę informacji między urzędami pracy, urzędem ds. obcokrajowców i kasami rodzinnymi. W przyszłości służby celne będą mogły kontrolować także dowody nieuzasadnionego pobierania zasiłku na dziecko i zgłaszać to bezpośrednio kasom rodzinnym wypłacającym to świadczenie.

epd/dom

