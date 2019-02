Rekordowa nadwyżka UE w bilansie handlowym z USA

Pomimo krytyki ze strony prezydenta Donalda Trumpa, nadwyżka handlowa krajów Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi wyraźnie się w 2018 r. zwiększyła. Eksport towarów do największej gospodarki świata przewyższył import z USA o blisko 140 mld euro. Jest to prawie 17 procent więcej niż w 2017 r., podał europejski urząd statystyczny Eurostat w Luksemburgu.

Przyczyną takiego wzrostu nadwyżki w bilansie handlowym UE w ubiegłym roku był silny wzrost eksportu do USA. Wzrósł on o osiem procent, osiągając wartość 406 mld euro. Natomiast import z USA wzrósł tylko o 3,9 proc., do poziomu nieco poniżej 267 mld euro.

Prowadzi negocjacje handlowe z USA: unijna komisarz ds. handlu Cecilia Malmström

Zdecydowanie największą nadwyżkę handlową z USA spośród 28 krajów UE miały w ubiegłym roku Niemcy – 66,1 mld euro. Jednak w porównaniu z 2017 r. nadwyżka ta nie już nie wzrosła, tylko zmniejszyła się o 400 mln euro.

Głównymi odpowiedzialnymi za rekordowy wzrost nadwyżki eksportu UE za ocean były Irlandia i Francja. Nadwyżka Irlandii w handlu z USA wzrosła w 2018 r. w porównaniu z 2017 o 5,8 mld euro, nadwyżka Francji o 4,8 mld euro.

Trump wielokrotnie krytykował wysokie nadwyżki eksportowe Europejczyków, zarzucając im nieuczciwe praktyki handlowe. Dlatego import stali i aluminium z Europy został obłożony w ubiegłym roku karnymi cłami. Jeżeli nie powiodą się trwające negocjacje w sprawie zniesienia barier handlowych, następne mogą być taryfy importowe nałożone na samochody z UE.

Komisja Europejska dąży do zawarcia „ograniczonej” umowy handlowej z USA. Komisarz UE ds. handlu Cecilia Malmström opowiada się za zniesieniem ceł na towary przemysłowe, w tym samochody, oraz za zniesieniem pozataryfowych barier w handlu transatlantyckim.

(afp,rtr / stas)