Regiony narciarskie w koronie. Najnowsze informacje

Sporty zimowe to biznes wart miliardy euro - i ogromna przyjemność dla wielu fanów. Trudno jest im pogodzić się z tym, że ich pasja mogłaby paść ofiarą pandemicznych obostrzeń. Ale na to się zanosi – przynajmniej do końca stycznia.

Niemcy

Na niemieckich terenach narciarskich wyciągi będą nieczynne co najmniej do 10 stycznia, ale to nie odstrasza ludzi przed przyjazdem w zaśnieżone góry. Konsekwencja? Kilometry korków, zablokowane miejsca parkingowe i przepełnione stoki saneczkowe w szczególnie popularnych lokalizacjach. Regionalne władze starają się ze wszech miar zwalczać te „dziką” turystykę.

Ponieważ urzędowe restrykcje wciąż jeszcze nie przynoszą pożądanego efektu spadku liczby zakażeń, należy liczyć się z tym, że restrykcje zostaną zaostrzone, możliwość poruszania się ludzi ograniczona i cała branża turystyczno-sportowa pozostanie zamrożona do końca stycznia. Szefowie rządów krajów związkowych wraz z kanclerz Merkel ogłoszą dalszy tryb restrykcji obowiązujących w Niemczech.

Wymagania niemieckich wladz:

Włochy, Szwajcaria, Francja i Austria są obecnie w całości lub w większości klasyfikowane przez Niemców jako obszary ryzyka. Poniższe regulacje dotyczą więc powracających stamtąd osób.

Turyści, którzy byli w krajach alpejskich w ciągu ostatnich dziesięciu dni, po powrocie do Niemiec muszą natychmiast udać się na dziesięciodniową kwarantannę domową i wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kwarantanna może zostać zakończona najwcześniej po piątym dniu po powrocie, jeżeli można przedstawić negatywny wynik testu na koronawirusa.

Powstaje zatem pytanie: czy taka podróż w środku pandemii jest warta wysiłku i ryzyka? W końcu rząd federalny nadal ostrzega: „Radzimy powstrzymać się od podróży do Niemiec i za granicę, które nie są absolutnie konieczne”.

Włochy

Właściwie sezon sportów zimowych w jednym z najbardziej dotkniętych koronawirusem krajów UE miał rozpocząć się już w drugim tygodniu stycznia. Jednak w miniony weekend rząd w Rzymie ogłosił, że ośrodki narciarskie będą dłużej zamknięte: do 18 stycznia. Wiele regionów i prowincji prosiło o przesunięcie daty otwarcia w celu dopasowania pandemicznych przepisów o ochronie zdrowia. Chodzi np. o obłożenie wyciągów i gondoli.

Wymagania:

Turyści z całej UE muszą złożyć oświadczenie o wjeździe i przedłożyć negatywny wynik testu PCR lub szybkiego testu antygenowego, który nie może być starszy niż 48 godzin. Do 6 stycznia przepisy są jeszcze surowsze: każdy wjeżdżający z UE bez ważnej przyczyny podlega kwarantannie. Nie ma możliwości uniknięcia kwarantanny przez przedłożenie negatywnego wyniku testu PCR lub szybkiego testu antygenowego.

Szwajcaria

Szwajcarska Rada Związkowa pozostawiła kantonom decyzję o uruchomieniu czy zamknięciu terenów narciarskich. Na większości z nich kursują kolejki górskie, szkoły narciarskie są otwarte, podobnie jak wiele hoteli, przestrzegając środków ostrożności - podaje strona internetowa Szwajcarskiego Stowarzyszenia Turystycznego. To, który z 26 kantonów w kraju zezwala na jazdę na nartach, ulega ciągłym zmianom, bowiem jest to determinowane lokalną sytuacją epidemiologiczną. Na przykład wyciągi w kantonie Zurych są zamknięte do 22 stycznia. W Solothurn wyciągi są także unieruchomione. W regionie Lucerny ruch rozpocznie się 8 stycznia. Inne ośrodki narciarskie ogłosiły przerwy: na przykład w Berneńskim Oberlandzie na Engstligenalp na południe od Adelboden stoki są zamknięte od początku tygodnia do 22 stycznia.

Wymagania szwajcarskich władz:

Obywatele Niemiec mogą wjeżdżać do Szwajcarii bez ograniczeń. Nie trzeba przedstawiać negatywnego wyniku testu. Wyjątek dotyczy podróżnych, którzy byli w Saksonii w ciągu ostatnich dziesięciu dni. Ten niemiecki kraj związkowy jest klasyfikowany jako obszar ryzyka przez Szwajcarski Federalny Urząd Zdrowia Publicznego. Oznacza to, że przybyszy stamtąd obowiązuje dziesięciodniowa kwarantanna.

Restrykcje niemieckich władz:

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed niekoniecznymi wyjazdami turystycznymi do Szwajcarii. Kraj ten został zaklasyfikowany jako obszar ryzyka od października ubiegłego roku.

Austriackie Ischgl stało się zarzewiem infekcji koronawirusem

Austria

W Austrii wiele terenów narciarskich jest znów otwartych, ale praktycznie tylko dla mieszkańców regionu. Hotele, pensjonaty i restauracje będą zamknięte co najmniej do 17 stycznia. Na wyciągach i w gondolach wszystkie osoby powyżej 14. roku życia muszą nosić maskę FFP2.

Kolejki górskie Saalbach-Hinterglemm nie zostały jeszcze uruchomione. W tych dniach ma zostać ogłoszona data otwarcia terenów narciarskich w Ischgl, niechlubnym zarzewiu infekcji koronawirusem zeszłej zimy.

Wymagania austriackich władz:

Przy wjeździe z większości krajów europejskich - w tym z Niemiec - obowiązuje dziesięciodniowa kwarantanna. Wykluczone są z tego eksklawy Kleinwalsertal, Jungholz i Vomp-Hinteriss w Tyrolu.

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed niekoniecznymi wyjazdami turystycznymi do Austrii. Cały kraj z wyjątkiem Kleinwalsertal i Jungholz jest klasyfikowany przez Niemców jako obszar ryzyka, dlatego obowiązują zasady kwarantanny ustalone przez niemieckie władze.

Całoroczny teren narciarski na francuskim lodowcu Sarenne

Francja

Nie tylko największy na świecie teren narciarski Les Trois Vallées, ale i inne tereny narciarskie we francuskich Alpach są zamknięte i mogą ewentualnie zostać ponownie otwarte w czwartek, 7 stycznia. Rzecznik rządu Gabriel Attal zaznaczał w zeszłym tygodniu, że „mało prawdopodobne” jest jednak dotrzymanie tego terminu, biorąc pod uwagę utrzymującą się dużą liczbę przypadków koronawirusa. Francuski rząd nie wydał jeszcze nowego oświadczenia.

Wymagania francuskich władz:

Obecnie nie ma żadnych ograniczeń dla osób wjeżdżających do kontynentalnej Francji z państwa członkowskiego UE.

Ze strony niemieckich władz cała Francja, z wyjątkiem regionów Bretanii i Korsyki oraz terytoriów zamorskich Gwadelupy, Reunionu i Martyniki, jest klasyfikowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych jako obszary ryzyka. Dlatego obowiązują zasady postepowania po powrocie do kraju określone przez niemieckie władze.

Słowacja

Słowacja zaostrzyła od Nowego Roku restrykcje pandemiczne, które będą obowiązywać do 24 stycznia. Nie wolno spotykać się z nikim, kto nie należy do wspólnego domostwa. Tylko w wyjątkowych przypadkach wolno opuszczać obszar zamieszkiwanego powiatu. Hotelom nie wolno przyjmować gości, tereny narciarskie są zamknięte. Tak więc o turystyce narciarskiej w Słowacji można na razie tylko pomarzyć.

