Reakcje z Niemiec na wybory. „Zwycięstwo praworządności”

Michael Link, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego FDP, odnosząc się do wstępnych wyników wyborów w Polsce, stwierdził, że demokratyczna opozycja pod przywództwem Donalda Tuska jest na najlepszej drodze do wygranej w wyborach parlamentarnych i tym samym do usunięcia od władzy nacjonalistycznego PiS-u. „To zwycięstwo praworządności i demokracji w Polsce, ale także dla zdolności UE do działania” – podkreślił polityk. Przypomniał, że rząd PiS, wraz z rządem Orbana na Węgrzech, zablokował niedawno ważne plany UE w dziedzinie migracji. „Bez Polski zasadniczy postęp w integracji europejskiej jest prawie niemożliwy” – uznał. Jego zdaniem, jeśli wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce się potwierdzą, będzie to świetna okazja, by zreformować Europę instytucjonalnie, wzmocnić ją gospodarczo i wraz z Polską i Francją wypełnić życiem pogrążony w impasie Trójkąt Weimarski.

„Wielki sukces polskiej demokracji”

Wyniki wyborów skomentował też wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego SPD w Bundestagu, Achim Post. Stwierdził, że jeżeli sondaże się potwierdzą, będzie to niewątpliwie wielki sukces polskiej demokracji i odsunięcie od władzy PiS-u. W jego opinii teraz ważne jest, aby konstruktywne partie opozycyjne zjednoczyły się i wykorzystały okazję do stworzenia proeuropejskiego sojuszu na rzecz praworządności, demokracji i postępu. „Byłby to silny sygnał dla demokracji w Polsce, dwustronnych stosunków z Niemcami i roli Polski w Unii Europejskiej”. Dodał również, że nawet jeśli PiS uzyska najlepszy wynik, a podział kraju prawdopodobnie pozostanie, w tych wyborach w Polsce z prawicowo-populistycznymi hasłami zwyciężyły polityczny rozsądek, powaga i przyzwoitość”.

„Polsko-niemieckie lekcje do odrobienia”

Z kolei Sebastian Hartmann, poseł SPD i wiceprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej podkreślił, że to bardzo silny sygnał, że Polki i Polacy tak licznie wzięli udział w głosowaniu. – Wysoka frekwencja pokazuje też, że była to bardzo polaryzująca kampania wyborcza, ale wielu ludzi w Polsce uznało, że trzeba podjąć pewną decyzję – ocenił Hartmann. – Polacy znaleźli klucz do tego, jak obchodzić się z prawicowym populizmem – dodał. Obóz liberalno-lewicowy, pomimo atmosfery polaryzacji i napięć, „przebił się z pragmatycznym i konkretnym programem”.

Komentując antyniemiecką retorykę PiS podczas kampanii polityk przyznał, że „bardzo zasmuciło” go sugerowanie, że „Polska dostawała polecenia z Berlina”. Hartmann przypomniał o wyborczym spocie PiS, w którym Jarosław Kaczyński rzekomo odbiera telefon z niemieckiej ambasady.

Zdaniem Hartmanna „zeszyt z polsko-niemieckimi lekcjami do odrobienia nadal będzie pełny”. Chodzi na przykład o to, ile oba narody wiedzą o sobie nawzajem. – Wspólnym obowiązkiem, także po fazie napięć, jest to, by dbać o żywą kulturę pamięci. Obejmuje to stworzenie odpowiednich miejsc pamięci w Niemczech oraz te kwestie, w których Polska może powołać się na traktatowe ustalenia, jak wspieranie nauki języka polskiego w Niemczech – ocenia w rozmowie z DW.

W kwestiach pamięci historycznej „nigdy nie będzie grubej kreski”. – Ale musimy z tego wynieść coś na przyszłość – ocenił.

W opinii Hartmanna Donald Tusk, jeśli stanie na czele rządu, ze swym dużym doświadczeniem europejskim, „może wiele osiągnąć dla Polski” w UE. Nie chodzi tylko o pieniądze, jak odmrożenie środku Funduszu Odbudowy, ale o „znajomość mechanizmów” wypracowywania korzystnych decyzji.

