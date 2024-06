Raport WHO: ludzie muszą się więcej ruszać

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ludzie na całym świecie zdecydowanie za mało się ruszają. Ma to znaczące konsekwencje dla zdrowia oraz kosztuje systemy opieki zdrowotnej ogromne pieniądze – alarmuje WHO na łamach renomowanego magazynu medycznego „The Lancet Global Health Journal”.

Natomiast z Niemiec napływają pozytywne wieści: liczba osób, które nie ćwiczą wystarczająco dużo, jest znacznie niższa od średniej światowej. Niemcy są zatem jednym z zaledwie 22 państw, które są na dobrej drodze do rozruszania jak największej liczby ludzi. Raport WHO uwzględnia wyłącznie osoby dorosłe.

Wytyczne WHO dotyczące aktywności fizycznej

WHO zaleca 150 minut ćwiczeń wytrzymałościowych o umiarkowanej intensywności tygodniowo. To coś więcej niż tylko chodzenie, to raczej energiczny marsz, podczas którego tętno przyspiesza. Alternatywnie zaleca się 75 minut intensywnej aktywności, wywołującej zadyszkę, jak na przykład piłka nożna. W związku z trwającymi Mistrzostwami Europy w piłce nożnej Rüdiger Krech, dyrektor ds. promocji zdrowia w WHO, przestrzega: „Oglądanie sportu nie wystarczy. Nie siedźcie, ruszajcie się. Liczy się każdy krok”.

W Niemczech jest znacznie lepiej

Sytuacja w Niemczech wygląda dużo lepiej niż średnia światowa. - Niemcy bardzo dobrze wypadają w porównaniu globalnym oraz w grupie państw Zachodu o wysokich dochodach – powiedział Krech w rozmowie z Niemiecką Agencją Prasową (dpa). Podkreślił, że zaledwie 12 proc. mieszkańców Niemiec nie prowadzi wystarczająco aktywnego fizycznie trybu życia. Przewiduje się, że Niemcy zdołają osiągnąć cel wyznaczony przez WHO, by w latach 2010–2030 zmniejszyć odsetek nieaktywnych fizycznie osób o 15 proc., co udało się jedynie w 22 krajach.

Mniej siedzenia przed komputerem, więcej ruchu na powietrzu Zdjęcie: Marcus Brandt/dpa/picture-alliance

Jak podaje WHO na całym świecie średnio 31 proc. dorosłych nie jest wystarczająco aktywnych, co stanowi 1,8 mld ludzi. Zgodnie z planem odsetek ten powinien spaść z 26,4 proc. w 2010 roku do 22,4 proc. w 2030. Jednakże tendencje są inne. WHO alarmuje, że jeśli w tej sprawie nie zrobi się więcej, do 2030 roku prawdopodobnie 35 proc. ludzi na całym świecie będzie za mało się ruszać.

Mało aktywnym grożą poważne choroby

Według Światowej Organizacji Zdrowia osoby, które nie ćwiczą, są obarczone większym ryzykiem chorób układu krążenia, takich jak zawały serca i udary mózgu, cukrzyca typu 2, demencja oraz nowotwory, w tym rak piersi i jelita grubego. Do braku ruchu przyczynia się ilość czasu spędzanego przed komputerem. Raport WHO wskazuje, że kobiety są mniej aktywne niż mężczyźni. Dzieje się tak dlatego, że poza pracą zarobkową mają one także inne obowiązki, wynikające z macierzyństwa i prowadzenia domu. Często są po prostu zbyt zmęczone, by jeszcze uprawiać sport – powiedziała Fiona Bull z WHO, zajmująca się kwestiami aktywności fizycznej. Ponadto za bardzo spada także aktywność osób po 60. roku życia.

Rządy poszczególnych państw powinny stworzyć odpowiednie warunki, tak by wszyscy i wszędzie mogli uprawiać sport. Dotyczy to tras rowerowych i szlaków pieszych, parków oraz innych form spędzania wolnego czasu, na które każdy może sobie pozwolić, oraz dobrego i bezpieczne środowiska. Powinny aktywizować ludzi poprzez różne inicjatywy, takie jak na przykład dni fitnessu. WHO dokonała oceny badań ankietowych z poszczególnych krajów i opracowała je tak, by były miarodajne i porównywalne.

(DPA/paw)