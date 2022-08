Raport: Sankcje paraliżują gospodarkę Rosji

Wprowadzone przez Zachód sankcje wobec Rosji w związku z atakiem na Ukrainę nie tylko są skuteczne, ale „całkowicie sparaliżowały rosyjską gospodarkę na wszystkich płaszczyznach” – do takiego wniosku doszli autorzy opublikowanego właśnie raportu Yale School of Management. Wskazują też, że spadek dochodów z eksportu energii dodatkowo pogorszy sytuację gospodarczą Rosji.

Ekonomiści i eksperci od zarządzania, którzy przygotowali raport, podają w wątpliwość założenie, że comiesięczne wielomiliardowe wpływy do budżetu Rosji z tytułu eksportu ropy i gazu utrzymują rosyjską gospodarkę na powierzchni. W ciągu minionych trzech miesiącach te dochody spadły – twierdzą.

Problem nie do rozwiązania

Jeżeli kraje europejskie, tak jak planują, uniezależnią się od rosyjskiego gazu ziemnego, to Rosja stanie w obliczu problemu „nie do rozwiązania”. Bowiem jak dotąd aż 83 procent rosyjskiego eksportu energii trafiało do Europy. „Rosja w dużo większym stopniu zależy od Europy niż Europa od Rosji” – stwierdzono w raporcie.

Rosja: Wielkie zyski z eksportu surowców pomimo sankcji UE

Według amerykańskich analityków w wyniku zachodnich sankcji i exodusu zagranicznych firm z Rosji po inwazji na Ukrainę znaczna część aktywności gospodarczej w tym kraju zamarła. Nastąpił „całkowity zastój” produkcji wewnętrznej. Rosja nie dysponuje możliwością zastąpienia tych firm, produktów, a także kwalifikacji, jakie zapewniały zagraniczne inwestycje. W liczącym 118 stron opracowaniu wskazano, że Rosję opuściło około 1000 zagranicznych firm, co oznacza utratę nawet 5 milionów miejsc pracy. Produkcja przemysłowa się załamała, twierdzą autorzy.

Samochody bez poduszek powietrznych i ABS

Raport został przygotowany na podstawie danych przedsiębiorstw, banków i partnerów handlowych rosyjskich firm; Moskwa od dłuższego czasu nie publikuje już ważnych danych gospodarczych.

Jako najbardziej drastyczny przykład, potwierdzający wnioski raportu, wskazano przemysł motoryzacyjny. Sprzedaż spadła ze 100 tysięcy miesięcznie do 27 tysięcy, a z powodu braku części z zagranicy samochody osobowe produkowane są bez poduszek powietrznych, automatycznych skrzyń biegów i systemów bezpieczeństwa, jak ABS.

Obroty handlu detalicznego oraz wydatki konsumentów spadły w ostatnim czasie o 15-20 procent w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Załamał się także import; nawet od zaprzyjaźnionych Chin Rosja kupuje o połowę mniej, twierdzą autorzy raportu.

