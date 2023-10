Polska i Węgry: różny stosunek do Rosji, Ukrainy i USA

Rosja to zagrożenie dla większości Polaków, ale nie dla Węgrów. Polacy są też bardziej niż Węgrzy przychylni. To wnioski płynące z badania amerykańskiego Pew Research Center.

Choć zarówno Węgry, jak i Polska głosowały za potępieniem przez Organizację Narodów Zjednoczonych inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku, różnią się one w kontaktach z Rosją i nastawieniu do tego kraju. Od początku wojny Polska naciskała na dostawę czołgów do Ukrainy i proponowała dodatkowe sankcje na Rosję, podczas gdy rząd Węgier blokował pomoc wojskową dla Ukrainy i nadal utrzymuje z Rosją stosunki gospodarcze.

Z raportu Pew Research Center, ośrodka badawczego z siedzibą w Waszyngtonie, wynika, że polityka ta znajduje odzwierciedlenie także w opiniach społeczeństwa. Ankietę przeprowadzono metodą rozmów osobistych na reprezentatywnych dla krajów próbach 1007 dorosłych osób na Węgrzech i 1022 w Polsce wiosną 2023 r., przed wrześniowym sporem handlowym między Polską a Ukrainą.

Polacy za zaostrzeniem sankcji, Węgrzy przeciw

Różnice widać w postrzeganiu niebezpieczeństw płynących z Rosji. Podczas gdy 77 procent Polaków uważa, że kraj ten stanowi zagrożenie dla sąsiadów, to na Węgrzech uważa tak tylko 33 procent pytanych.

Dla 76 procent Polaków relacje z USA są ważniejsze niż relacje z Rosją – to wzrost o 47 punktów procentowych od 2019. 17 procent Polaków stawia te relacje na równi, zaś nikt nie postrzega relacji z Rosją jako ważniejszych niż z USA. Natomiast na Węgrzech relacje z USA są ważniejsze od relacji z Rosją jedynie dla 17 procent, podczas gdy dla 1 procenta ważniejsze są relacje z Rosją, zaś dla 56 procent relacje z obydwoma tymi krajami są równie istotne.

W Polsce jest większe poparcie dla sankcji wobec Rosji niż na Węgrzech. Tylko 3 procent Polaków widzi sens w zmniejszaniu tych sankcji, zaś na Węgrzech jest to prawie połowa. 67 procent ankietowanych w Polsce chciałoby zwiększenia sankcji, na Węgrzech jest to tylko 8 procent. W Polsce liczba zwolenników zaostrzenia sankcji wzrosła o 18 punktów od 2014 roku, gdy Rosja zajęła Krym. Akt ten nie został uznany ani przez Polskę, ani przez Węgry.

Polacy przychylniejsi wobec Ukrainy

Przyszłe członkostwo Ukrainy w NATO popiera 93 procent Polaków (Węgry: 56 proc.), nie popiera zaś zaledwie 3 procent (Węgry: 36 proc.). Prezydenta Zełenskiego darzy zaufaniem aż 70 procent Polaków (Węgry: 11 proc.), zaś nie ma zaufania 21 procent (Węgry: 86 proc.).

Zdecydowana większość zarówno Polaków (98 proc.), jak i Węgrów (79 proc.) nie ma natomiast zaufania do Władimira Putina, z tą różnicą, że zaufaniem darzy go w Polsce 1 procent pytanych, a na Węgrzech – 19 procent.

Podobne nastawienie do uchodźców

W kwestii przyjmowania uchodźców z krajów ogarniętych wojną różnice nie są aż tak wielkie. 53 procent Polaków i 49 procent Węgrów wyraziło swoje poparcie dla ich przyjmowania, zaś przeciw było odpowiednio 39 i 46 procent pytanych.

W obu krajach poparcie znacznie spadło w porównaniu z 2022 rokiem, gdy w Polsce było ono na poziomie 80 procent (sprzeciw: 13 proc.), a na Węgrzech 63 procent (sprzeciw: 30 proc.).

Autorzy badania zaznaczają, że po agresji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku w Polsce osiedliło się 960 tys.uchodźców z Ukrainy, zaś na Węgrzech – około 50 tys.

Więcej poparcia dla USA w Polsce

Badacze pytali także o poparcie dla prezydenta USA Joe Bidena oraz amerykańskiej polityki zagranicznej. Podczas gdy w Polsce poparcie to jest na poziomie 93 procent (brak poparcia: 4 proc.), to na Węgrzech jest znacznie mniejsze: 44 procent (brak poparcia: 51 proc.). 83 procent Polaków ma zaufanie do Bidena (brak zaufania: 11 proc.), podczas gdy na Węgrzech wynosi ono 19 procent (brak zaufania: 63 proc.).

Natomiast na pytanie, czy USA ingerują w wewnętrzne sprawy innych krajów, twierdząco odpowiedziała zdecydowana większość zarówno Polaków (79 proc.), jak i Węgrów (82 proc.).

