Raport Open Doors: „Największe prześladowanie chrześcijan”

Dziewiętnasty raz z kolei Korea Północna plasuje się na pierwszym miejscu w Światowym Indeksie Prześladowań przygotowanym przez międzynarodową chrześcijańską organizację Open Doors. Prezydent USA Donald Trump już kilkakrotnie spotkał się z przywódcą Korei Północnej Kimem Dzong Unem. Na próżno jednak szukać efektów ich rozmów w Indeksie Open Doors. Dla reżimu Korei Północnej „wszystko, co chrześcijańskie, jest znienawidzone”. Dynastia Kimów sama każe się czcić jak bogów. Dziesiątki tysięcy chrześcijan musi świadczyć w obozach karnych nieludzką pracę niewolniczą.

W niechlubnym rankingu w pierwszej dziesiątce krajów najbardziej prześladujących chrześcijan, niewiele się zmieniło. Za Koreą Północną plasują się znowu Afganistan, Somalia, Libia i Pakistan, potem Erytrea i Sudan, które zamieniły się tylko miejscami. Następne na liście są Jemen, Iran i Indie. Indie, które w ubiegłym roku pojawiły się w tej statystyce potworności, są w pierwszej dziesiątce jedynym dużym państwem uprzemysłowionym. Najcięższe w skutkach ataki na chrześcijan z ponad 200 zabitymi, miały miejsce w 2019 r. na kościoły we wschodniej Sri Lance.

Wyjątkiem Turcja

Na potrzeby Indeksu Open Doors są analizowane i oceniane w punktowym systemie różne aspekty prześladowań. Jak wynika z aktualnej analizy, od lat przybiera na sile intensywność prześladowań chrześcijan. Według obecnych szacunków 260 mln wyznawców Chrystusa w 50 krajach cierpi z powodu „dużych” do „ekstremalnych” prześladowań. O ekstremalnych prześladowaniach mowa była dotąd tylko w przypadku jednego kraju – Korei Północnej.

Ale zdarzają się też przypadki pozytywnego rozwoju: Turcja przesunęła się w rankingu 50 państw o największym ucisku chrześcijan z 26 miejsca na 36, Republika Środkowoafrykańska z pozycji 21 na 25, Mali z 24 na 29, a Meksyk, który w ubiegłorocznym Indeksie znajdował się na 39 miejscu, tym razem w ogóle się w nim nie pojawił.

Zbeszczeszczona świątynia w Mali

Mimo obserwowanego nieznacznego odprężenia się sytuacji w Mali organizacja Open Doors jest zaniepokojona sytuacją Kościołów w krajach na południe od Sahary i mówi wręcz o „prawdziwej wojnie prowadzonej przeciwko chrześcijanom”, konfrontowanym z nową falą przemocy. Odpowiedzialne są za to islamskie ugrupowania systematycznie destabilizujące kraje, takie jak Nigeria, Mauretania, Burkina Faso, Mali, Kamerun, Niger i inne. Wielu sprawców pozostaje bezkarnych. Atakują urzędy i instytucje rządowe oraz słabe wojsko, ale celowo także wsie z przewagą chrześcijańskiej ludności. Na ich koncie są zamordowani duchowni, splądrowane świątynie, zniszczone domy i sklepy chrześcijan, a także pomordowane rodziny.

„Wkrótce nie będzie tu żadnych chrześcijan”

Open Doors cytuje w swoim raporcie słowa Laurenta Birfuoré Dabiré, biskupa diecezji Dori w Burkina Faso: „Jeżeli świat nadal nie będzie nic robił, wkrótce nie będzie tu żadnych chrześcijan”. Obawy o cały Sahel wyraziła też kilka tygodni temu Konferencja Episkopatu Niemiec.

Chadek Heribert Hirte domaga się konkretów

Wobec wymowy Światowego Indeksu Prześladowań polityk chadecji, poseł do Bundestagu Heribert Hirte domaga się nadania wolności religijnej większej rangi w niemieckiej i unijnej polityce. Charakterystyczne, że akurat państwa, które wypadają w rankingu szczególnie źle „przysparzają nam częściowo najwięcej trosk także w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa” - powiedział Hirte. Niemiecki chadek jest przewodniczącym „Stephanuskreis“ w klubie parlamentarnym CDU, grupy angażującej się na rzecz prześladowanych chrześcijan. Konkretnie Heribert Hirte opowiedział się za tym, by istniejącemu od 2016 r. w Unii Europejskiej urzędowi Specjalnego Wysłannika ds. Promocji Wolności Religii i Przekonań nadać więcej kompetencji poza UE i lepiej wyposażyć go finansowo.

Kolejny zniszczony Dom Boży, tym razem w Iraku

Międzynarodowa organizacja Open Doors wspiera chrześcijan w 60 krajach na całym świecie. Uważa się za ponadwyznaniową, jest jednak zbliżona do kręgów Niemieckiego Sojuszu Kościołów Ewangelickich. Pomoc nie ogranicza się do interwencji w sytuacjach kryzysowych, ale polega też na dostarczaniu biblii, udzielania wsparcia w jej tłumaczeniu i szkoleniach teologicznych.

Dane na potrzeby Światowego Indeksu Prześladowań opierają się na obszernym katalogu pytań dostarczanych co roku duchownym, fachowcom i zewnętrznym ekspertom w danym kraju. Mimo swoich słabości ranking może pomóc w ocenie sytuacji, ponieważ respondenci najlepiej znają sytuację na miejscu.