Raport Migracyjny. Polacy w czołówce

Niemcy pozostają najważniejszym europejskim krajem docelowym migrantów – wynika z Raportu Migracyjnego 2020, który został zatwierdzony przez rząd w Berlinie. Osiem z dziesięciu głównych krajów pochodzenia migrantów przybywających do Niemiec to państwa Unii Europejskiej. Na czele znalazła się Rumunia, z której przyjechało w 2020 roku 15,7 procent wszystkich migrantów. Na drugim miejscu plasuje się Polska (8,7 procent), a tuż za nią Bułgaria (6 procent).

Pandemia i spadek imigracji

W sumie ponad dwie trzecie zarejestrowanych przyjazdów migrantów do Niemiec i wyjazdów pochodziło z innego kraju europejskiego.

Mimo poważnych ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa, w 2020 roku do Niemiec przyjechało 1,19 mln osób, z kolei 966 451 opuściło Niemcy. W związku z tym imigracja spadła w porównaniu z rokiem 2019 o 23,9 procent, a wyjazdy z Niemiec o 21,5 procent. W sumie do Niemiec wyemigrowało o 220 000 osób więcej niż z nich wyjechało.

Chociaż w ostatnich latach wzrosło znaczenie migracji wewnątrzeuropejskiej, w 2020 roku ponownie zmniejszyła się migracja z powodów humanitarnych w porównaniu z rokiem poprzednim, a liczba wniosków o azyl wyniosła 122 170. Jednak już rok później – w 2021 roku – Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców odnotował wzrost wniosków o azyl do 190 816. Kraje pochodzenia wnioskujących pozostały w czołówce te same: Syria, Afganistan i Irak.

Jedna czwarta społeczeństwa to migranci

Inne ważne formy migracji do Niemiec obejmowały w 2020 roku napływ studentów zagranicznych, łączenie rodzin i migrację zarobkową. W celu pracy zarobkowej przyjechało do Niemiec prawie 30 tys. obywateli państw trzecich. Ułatwiła to nowelizacja przepisów, ale z drugiej strony napływ wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich został spowolniony przez pandemię.

Jak wynika z Raportu Migracyjnego za rok 2020, ponad jedna czwarta mieszkańców Niemiec (26,7 proc.) ma pochodzenie migracyjne. Ponad połowa z nich jest obywatelami Niemiec.

W obliczu wakatów na niemieckim rynku pracy rzecznik ds. polityki migracyjnej w klubie poselskim SPD, Lars Castellucci, powiedział, że nadszedł najwyższy czas na prawdziwy nowy początek w polityce migracyjnej i integracyjnej. Jako naglące dla obecnej koalicji SPD, Zielonych i FDP wymienił plany dalszych praktycznych ułatwień w ustawie imigracyjnej o pracownikach wykwalifikowanych oraz stworzenie nowoczesnego prawa obywatelskiego.

(KNA/dom)