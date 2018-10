Raport: komu (nie) ufają konsumenci

Urzędnicy skontrolowali jak konsumenci oceniają działanie 40 sektorów towarów i usług, począwszy od serwisów internetowych po sprzedaż okularów i suszarek do włosów. Z raportu wynika, że Europejczycy wciąż darzą rynek usług ograniczonym zaufaniem – co drugi badany deklarował, że nie wierzy, żeby przedsiębiorstwa usługowe przestrzegały przepisów chroniących konsumentów. Nieco lepiej sytuacja wygląda na rynku towarów, gdzie 60 proc. pytanych przyznało, że wierzy w wysoką jakość europejskich produktów. Raport ujawnił za to, że zmniejsza się dysproporcja pomiędzy postawami konsumentów na Wschodzie i Zachodzie Europy. Dotychczas to głównie zachodni konsumenci zadowoleni byli z jakości swoich towarów i usług, głośniej też domagali się swoich praw. Teraz szybko doganiają ich mieszkańcy Europy Wschodniej. – Walka z podwójną jakością żywności w poszczególnych krajach UE powinna jeszcze bardziej poprawić sytuację pod tym względem – zapewniają unijni urzędnicy.

Zła reputacja używanych samochodów

Najniższym zaufaniem w większości państw członkowskich cieszą się rynek nieruchomości i rynek samochodów używanych. – Nadal zbyt wielu konsumentów ma złe doświadczenia na przykład przy zakupie nieruchomości lub używanego samochodu – mówi komisarz UE ds. konsumentów, sprawiedliwości i równości płci Vera Jourova. Dane pokazują, że tylko 38 proc. badanych wierzy sprzedawcom i zarządcom nieruchomości, a jeszcze mniej, bo zaledwie 36 proc. ma zaufanie do sprzedawców samochodów z drugiej ręki.

Ale to nie wszystko. Za problematyczne uznawane są też usługi finansowe, zwłaszcza że ok. 35 proc. konsumentów zgłosiło, że napotkało problemy z ubezpieczeniem domu czy zaciągnięciem kredytu hipotecznego i poniosło z tego powodu poważne straty finansowe. Spora część Europejczyków skarży się też na jakość usług publicznych, jak dostawa gazu, prądu czy wody oraz usługi transportowe, a zwłaszcza przewozy lotnicze. Za to wysokim zaufaniem w całej UE cieszą się usługi w zakresie pielęgnacji ciała, w tym fryzjerstwo, spa, masaże, salony paznokci oraz usługi turystyczne, w tym zorganizowane wycieczki i wynajem kwater wakacyjnych. Co do towarów, to unijni konsumenci najbardziej wierzą w jakość produktów optycznych, jak okulary czy soczewki kontaktowe (85.3 proc. wszystkich konsumentów), sprzętu domowego (85.1 proc.) i nabiału (84.6 proc.). Najmniej – w dobry stan używanych aut, a w wielu krajach także w jakość mięsa. Ale nie wszędzie.

Konsumenci w Europie nie ufają handlarzom używanych samochodów

Niemcy doceniają mięso i meble

Niemcy znalazły się w czołówce państw, które silnie ufają krajowym producentom i sprzedawcom mięsa i produktów mięsnych. Dużym zaufaniem wśród niemieckich konsumentów cieszą się też takie produkty, jak niewielki sprzęt domowy, typu żelazko, suszarka do włosów czy odkurzacze oraz meble i wyposażenie wnętrz. Badanie pokazało natomiast, że Niemcy mają niewielkie zaufanie co do jakości samochodów. I to nowych. Możliwe, że wpływ na to miała afera związana z niemieckim Volkswagenem. W zakresie usług, Niemcy mają natomiast wysokie zaufanie do serwisów telefonii komórkowej, subskrypcji telewizyjnych oraz rynku gier i loterii pieniężnych. Co ciekawe w innych krajach członkowskich te sektory nie cieszą się aż taką wiarygodnością. Za to najmniejszym zaufaniem niemieccy konsumenci darzą rynek nieruchomości oraz ubezpieczeń, zwłaszcza prywatnych funduszy emerytalnych. Z unijnego raportu wynika, że ogólnie Niemcy mają dość wysoki poziom zaufania zarówno do sektora towarów, jak i usług. Inaczej niż Polacy.

Polacy ufają producentom krajowego alkoholu

Polscy konsumenci ufają usługodawcom i producentom mniej niż mieszkańcy pozostałych krajów członkowskich, wyniki plasują się poniżej unijnej średniej. Statystyki pokazują, że Polacy najsilniej przekonani są o jakości polskiego alkoholu, kosmetyków do codziennej pielęgnacji oraz nabiału, a najmniejszym zaufaniem darzą używane samochody. Podobnie jak w Niemczech, dość wysoką wiarygodnością w Polsce cieszą się produkty mięsne. W obszarze usług, Polacy najbardziej doceniają usługi pielęgnacyjne, jak fryzjerstwo, manicure, pedicure czy salony kosmetyczne, ufają także agencjom turystycznym, zarówno oferującym zorganizowane wyjazdy jak i letnie kwatery, oraz liniom lotniczym. Natomiast za najmniej wiarygodne uważają usługi naprawy samochodów, do tego zaufanie do warsztatów samochodowych w Polsce z roku na rok spada. Tak jak Niemcy, nie mają też zaufania do rynku nieruchomości i branży ubezpieczeniowej.

Komisja Europejska od 10 lat monitoruje nastroje konsumenckie w UE. M.in. na podstawie tych badań, w kwietniu br. KE zaproponowała tzw. „nowy ład dla konsumentów”, czyli przepisy zwiększające ochronę konsumentów na terenie Unii.