Raport Ifo: przerwa w nauce odbije się na przyszłych karierach uczniów

Zdaniem ekspertów z Instytutu Badań nad Gospodarką (Ifo) w Monachium, wielu uczniów w Niemczech powinno jak najszybciej uczestniczyć w jak największej liczbie zajęć szkolnych. Przerwa w nauce, spowodowana pandemią koronawirusa, odbije się bowiem negatywnie na ich przyszłych zarobkach. Jeżeli utracą jedną trzecią roku szkolnego, w późniejszym życiu zawodowym "będą przeciętnie zarabiać od 3 do 4 procent mniej" niż zarabialiby w normalnych warunkach. Wynika to z analizy specjalisty Ifo od ekonomii edukacji Ludgera Woeßmanna, zawartej w artykule opublikowanym przez monachijski instytut.

Mniej nauki, niższe zarobki

Utracone godziny lekcyjne ograniczają rozwój wielu kompetencji uczniów i zmniejszają ich późniejszy sukces na rynku pracy, ostrzega Woeßmann. W skrajnym przypadku mogą doprowadzić nawet do trwałego braku takiego sukcesu. Wskazują na to między innymi wyniki badań ekspertów Ifo nad skutkami zamykania szkół wskutek strajków, skracania czasu nauki i wydłużania ferii. Z drugiej strony ekonomia edukacji dowodzi, że każdy dodatkowy rok nauki w szkole "zwiększa późniejsze dochody uczniów średnio o około 10 procent".

Szkoła w Niemczech: zaznaczony na podłodze niezbędny odstęp

W tej chwili na szkolne zajęcia nie chodzi "znaczna część" uczniów w Niemczech, pisze Woeßmann, który apeluje o "uczynienie wszystkiego, co możliwe, żeby jak nawięcej dzieci i młodzieży mogło ponownie przystąpić do nauki w szkole lub zdalnie, w domu". Zwraca przy tym uwagę decydentów na negatwywne skutki ekonomiczne wydłużonej przerwy w nauce, niezależnie od powodu, który to wywołał.

Działajmy tak jak dotychczas

Na drugą stronę medalu zwraca uwagę przewodnicząca Związku Zawodowego Wychowanie i Nauka (GEW) Marlis Tepe. W jej przekonaniu niemieccy nauczyciele nie powinni rezygnować wskutek pandemii koronawirusa z części przysługujących im wakacji. Marlis Tepe podkreśliła, ze wbrew obiegowym opiniom nauczyciele w koronakryzysie mają bardzo dużo zajęć i wypoczynek im się należy.

Przewodnicząca GEW nie uważa ponadto za słuszne powtarzania roku lub półrocza nauki utraconych wskutek zamknięcia szkół podczas pandemii koronawirusa. Jej zdaniem należy postępować tak, jak do tej pory. Trzeba tylko dokładnie sprawdzić, jak uczniowie poradzili sobie z nauką w domu, zbadać poziom ich wiedzy i w większym stopniu podchodzić do nich indywidualnie, jak powiedziała Tepe w wywiadzie radiowym. W ostateczności, jej zdaniem, można skupić się na najważniejszych informacjach.

