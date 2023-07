Raport: Gwałtowny wzrost przemocy domowej

Coraz więcej mężczyzn w Niemczech jest zmuszonych do opuszczenia domu lub ma zakaz kontaktu z partnerką ze względu na przemoc czy groźby wobec niej. Wynika to z aktualnego raportu na temat przemocy domowej, przedstawionego we wtorek (11.07) w Berlinie przez Federalny Urząd Kryminalny (BKA).

Z danych wynika, że w ciągu ostatnich pięciu lat liczba osób podejrzanych o przestępstwa objęte ustawą o ochronie przed przemocą wzrosła o jedenaście procent,. W 2022 roku zanotowano 6587 podejrzanych. Spośród osób nieposiadających obywatelstwa niemieckiego, największą grupę podejrzanych, wynoszącą 5,4 procent stanowiły osoby posiadające obywatelstwo tureckie. Osoby posiadające obywatelstwo syryjskie stanowiły 2,9 procent, 2,8 procent stanowiły osoby z obywatelstwem polskim oraz 2,2 procent osoby posiadające obywatelstwo rumuńskie.

Według statystyk BKA 91,7 procent podejrzanych o przemoc stanowili mężczyźni. 17 procent podejrzanych posiadało broń palną.

Stopniowy proces

Przemoc domowa nie zaczyna się wraz z atakami fizycznymi. To raczej proces stopniowy, którego początkiem jest krytyka, przejawy zazdrości, groźby, obelgi i kontrola, jak tłumaczy Petra Söchting, dyrektorka ogólnokrajowej infolinii „Przemoc wobec kobiet”. – Typowe jest to, że sytuacja stopniowo eskaluje, że naruszenia granic stają się coraz silniejsze, a następnie w końcu dochodzi do ataków fizycznych – wskazuje ekspertka.

Ochronę ofiarom przemocy domowej zapewniają także schroniska dla kobiet Zdjęcie: Sophia Kembowski/dpa/picture alliance

Ustawa o ochronie przed przemocą pomaga jej ofiarom, zwłaszcza poprzez możliwość korzystania z własnego mieszkania bez konieczności dzielenia go z osobą sięgającą po przemoc. Decyzje w tej sprawie podejmowane są przez sądy rodzinne na wniosek ofiar. Oprócz zakazu wstępu do mieszkania, istnieją również inne środki ochrony. Należy do nich na przykład zakaz kontaktu.

Osobom naruszającym odpowiednie zarządzenie grozi w Niemczech grzywna lub kara do dwóch lat pozbawienia wolności. W ubiegłym roku niemiecka policja zarejestrowała 6587, wobec których zastosowano ustawę o ochronie przed przemocą. 4194 z nich posiadało obywatelstwo niemieckie.

Ofiarami przemocy głównie kobiety i dziewczęta

W sumie w 2022 roku liczba ofiar przemocy domowej, w tym przemocy w związkach partnerskich i przemocy w rodzinach, wzrosła o 8,5 procent. Kobiety i dziewczęta są częściej ofiarami przemocy w rodzinie niż chłopcy i mężczyźni. Statystyki za rok 2022 pokazują, że odsetek ofiar płci męskiej jest nieznacznie wyższy jedynie w przypadku małych dzieci - w grupie wiekowej do sześciu lat.

Co trzecia Europejka doświadcza przemocy To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Szczególnie dużą różnicę widać w wieku dojrzewania. W ubiegłym roku w całych Niemczech odnotowano 4087 męskich ofiar przemocy w rodzinie w grupie wiekowej 14 -18 lat. W tym samym okresie i w tym samym przedziale wiekowym policja zarejestrowała 5972 przypadków dziewcząt, które stały się ofiarami przemocy. W przypadku 35,3 procent przemoc w rodzinie pochodziła od jednego z rodziców.

Według statystyk, przemoc ze strony dziecka wobec rodziców występowała w niespełna 23 procentach przypadków. W około 18 procentach przypadków o popełnienie przestępstwa podejrzani byli inni członkowie rodziny. Przemoc ze strony rodzeństwa stanowiła niemal 17 procent przypadków.

Federalny Urząd Kryminalny (BKA) wskazuje w raporcie, że w przypadku przemocy w rodzinie lub między partnerami istnieje wielka szara strefa.

(DPA/jar)

