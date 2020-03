Radykalne „Skrzydło“ AfD pod lupą kontrwywiadu

Niemiecki kontrwywiad będzie obserwował radykalne „Skrzydło” Alternatywy dla Niemiec (AfD). Pod lupą Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) znajdzie się tylko ten prawicowo-nacjonalistyczny nurt, a nie cała AfD.

Potwierdziły się podejrzenia kontrwywiadu o skrajnie prawicowy charakter „Skrzydła" – poinformował na konferencji prasowej w Berlinie szef BfV, Thomas Haldenwang.

Siedem tysięcy zwolenników

Założycielem „Skrzydła” i jego najważniejszym przedstawicielem jest faszysta Bjoern Hoecke, szef klubu poselskiego AfD w parlamencie Turyngii. Obok niego również szef klubu poselskiego AfD w landtagu Brandenburgii, Andreas Kalbitz. – To prawicowi ekstremiści – powiedział Haldenwang.

Członkostwo w „Skrzydle” nie ma formalnego charakteru. Szacuje się, że nurt liczy ok. 7 tys. zwolenników. Gromadzą się oni raz w roku na tzw. spotkaniu Kyffhaeuser (nazwa pochodzi od szczytu w środkowych Niemczech, na granicy Turyngii i Saksonii-Anhalt). W spotkaniu tym uczestniczyli w przeszłości także politycy AfD, którzy sami nie uważają się za zwolenników „Skrzydła” – m.in. przewodniczący partii Joerg Meuthen.

Według BfV w Niemczech jest obecnie około 32 tys. prawicowych ekstremistów, przy czym ok. 13 tys. z nich jest gotowych do użycia przemocy. Niemiecki kontrwywiad podkreśla, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy zauważył nową dynamikę prawicowego ekstremizmu w Niemczech i mieszanie się różnych środowisk.

Kampania wizerunkowa

W środę (11.03.2020) AfD opublikowała komentarze polityków partii, za pomocą których chcieli oni zająć stanowisko w sprawie swoich wcześniejszych wypowiedzi na temat islamu, imigracji i deportacji cudzoziemców, którym nie przyznano azylu. Miało to obalić zastrzeżenia Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji. Nie wszystkie te wypowiedzi pochodzą od sympatyków „Skrzydła”.

Na przykład Hans-Thomas Tillschneider, zwolennik „Skrzydła” i poseł do landtagu Saksonii-Anhalt, napisał: „W porównaniu islamu do grzyba nadrzewnego chodziło o drastyczną i polemiczną obrazowość, której użyłem w 2017 roku i której nie użyłbym już więcej, ponieważ wywołuje ona błędne skojarzenia. Dlatego ważne jest dla mnie podkreślenie, że nie porównuję ludzi do pasożytów, tylko społeczeństwo równoległe.”

Pełny zasób środków

Już w styczniu 2019 roku kontrwywiad zaklasyfikował „Skrzydło” do kategorii „podejrzanych przypadków”, podobnie jak młodzieżówkę AfD Młoda Alternatywa.

Teraz zaliczanie nurtu do obiektów obserwacji oznacza, że ​może on być lustrowany przy pomocy pełnego zestawu instrumentów wywiadowczych (np. obserwacja, rekrutacja demaskatorów, gromadzenie danych pojedynczych osób). W aktach nie może się jednak znaleźć to, co dany poseł powie na plenum parlamentu lub w komisjach parlamentarnych.

dpa/dom