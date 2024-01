Rabin Pinchas Goldschmidt laureatem Nagrody Karola Wielkiego

Decyzja o uhonorowaniu rabina Pinchasa Goldschmidta oraz żydowskich wspólnot w Europie ma symboliczne znaczenie w czasie, gdy od ataku terrorystycznego Hamasu na Izrael 7 października ub. roku w Niemczech i innych europejskich krajach nasilają się antysemickie nastroje i incydenty. Wyróżnienie to ma być jednocześnie przesłaniem, że życie żydowskie w sposób oczywisty jest ważną częścią Europy „teraz i w przyszłości”, i nie może być w niej miejsca na antysemityzm – podkreśliła kapituła Nagrody Karola Wielkiego.

Wskazała, że Goldschmidt zawsze zabiegał o to, by w Europie swoje miejsce mogli znaleźć ludzie różnych religii i kultur. W 2015 r. był on współzałożycielem Muslim-Jewish Leadership Council, żydowsko-muzułmańskiej rady ekspertów z siedzibą w Amsterdamie, której celem jest zachowanie wolności religijnej i pokoju religijnego, a także pogłębienie dialogu między około 1,5 miliona Żydów w Europie i ponad 40 milionami muzułmanów. W uzasadnieniu decyzji kapituły nagrody podkreślono też wkład rabina Goldschmidta w dialog między Żydami a chrześcijanami. Od lat spotyka się on z papieżem Franciszkiem, ostatnio w listopadzie 2023 roku, kiedy to rozmowa dotyczyła sytuacji na Bliskim Wschodzie.

Zasługi dla zjednoczenia Europy

Konferencja Rabinów Europejskich jest wiodącym stowarzyszeniem ortodoksyjnych rabinów. Zrzesza ponad 700 członków. Jej siedziba znajduje się w Monachium. Goldschmidt, który urodził się w Zurychu w 1963 roku, kieruje organizacją od 2011 roku. W 1993 roku został wybrany na naczelnego rabina Moskwy. Po rosyjskim ataku na Ukrainę oparł się wezwaniom do poparcia wojny i opuścił Moskwę w marcu 2022 roku.

Międzynarodowa Nagroda Karola Wielkiego przyznawana jest od 1950 roku za szczególne zasługi dla zjednoczenia Europy. Nagroda została ufundowana przez obywateli Akwizgranu na wniosek przedsiębiorcy Kurta Pfeiffera wkrótce po II wojnie światowej. Wśród jej laureatów są kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Francji Emmanuel Macron czy papież Franciszek, a także ale także trzech Polaków: papież Jan Paweł II, Bronisław Geremek oraz premier Donald Tusk. W ubiegłym roku nagrodą uhonorowano prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i ukraiński naród.

