Róża Thun dla radia DLF: „Wychodzimy z kryzysu państwowego”

Niemieckie radio Deutschlandfunk (DLF) zapytało Różę Thun o to, jak bardzo martwi ją walka o władzę między nowym rządem Donalda Tuska a PiS. „To nic nowego, jesteśmy przyzwyczajeni” – skomentowała europosłanka związana wcześniej z Platformą Obywatelską, a obecnie członkini partii Polska 2050.

„Naturalnie, większość parlamentarna da radę. Problemem jest tylko to, że rząd PiS (…) zostawił system prawny w złej kondycji i może to być wykorzystane przez tych, którzy nie respektują praworządności. Dlatego podejmowanie decyzji jest bardzo, bardzo trudne. Ale one są podejmowane zgodnie ze wszystkimi zasadami praworządności, które PiS w Polsce poważnie zniszczył” – zaznaczyła.

Kryzys państwowy?

Pytana o to, czy nie zanosi się w Polsce na „poważny kryzys państwowy”, Thun powiedziała, że „właśnie wychodzimy z kryzysu państwowego”. „To jest trudne, ale po pierwsze postępujemy według zasad” – stwierdziła, nawiązując do polskiej konstytucji, orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka czy Komisji Wiedeńskiej. „Droga już dawno została wskazana i wszędzie tam, gdzie PiS i jego decyzje zostały podważone przez europejskie sądy, naprawiamy to”.

„Obecnie pierwszym wyzwaniem w Polsce jest zorganizowanie znowu państwa prawa” – wskazała Thun. „Ta droga jest trudna, ale ten rząd sobie poradzi” – oceniła.

Mówiąc o zdolności do działania rządu Tuska, Thun przypomniała, że PiS – choć liczebnie tworzy największy klub w Sejmie – nie jest zdolny do koalicji. Głównym problemem jest jednak prawo weta, które posiada prezydent Duda. „My z kolei nie mamy większości, żeby to weto odrzucić, ale i tak można wiele zrobić, by przywrócić praworządność” – oceniła, podając jako przykład aresztowanie „dwóch przestępców” (polityków PiS – Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – red.), którzy „chcieli ukryć się w Pałacu Prezydenckim”. To bardzo wyraźny znak, że panują nowe zasady i wszyscy wobec prawa są równi – zaznaczyła Róża Thun.

„Krok po kroku”

W rozmowie z niemiecką rozgłośnią Thun pochwaliła też marszałka Sejmu Szymona Hołownię, za to, że w Sejmie panuje spokój i przestrzegane są zasady.

Wspomniała też, że do mediów publicznych wróciło niezależne dziennikarstwo i media przestały być „tubą propagandową”. „To wszystko stało się w ciągu zaledwie miesiąca” i „mimo, iż prezydent Duda hamuje gdzie potrafi, krok po kroku następują zmiany” – powiedziała optymistycznie.

Dopytywana na koniec, dlaczego jest przekonana, że nie dojdzie do kryzysu państwowego Thun powiedziała: „Wydaje mi się, że w Niemczech ton jest taki zatroskany, a nie u nas. Jesteśmy optymistyczni, że rząd podoła temu, że przeżyjemy także ten trudny czas, kiedy prezydent Duda sprawuje jeszcze swoją funkcję, że wiele osiągniemy z naszym doskonałym ministrem sprawiedliwości i jego zespołem i że poparcie dla tej nowej koalicji (w społeczeństwie) pozostanie takie duże jak w czasie wyborów”.

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>