Putin dostrzega postęp w konflikcie z Ukrainą

Podczas konferencji prasowej na szczycie grupy G20 w Osace Władimir Putin podkreślił, że ostatnio ponownie doszło z Ukrainą do wymiany jeńców. Jak dodał, Ukraina "praktycznie przyznała", że incydent w Cieśninie Kerczeńskiej, do którego doszło w listopadzie ubiegłego roku, był prowokacją z jej strony. Prezydent Rosji powiedział to przedstawicielowi agencji prasowej Interfax.

Spotkanie Putina z Merkel

Wcześniej o sytuacji na Ukrainie prezydent Putin rozmawiał także z kanclerz Merkel. Zapowiedział wyjaśnienie sprawy 24 ukraińskich marynarzy. Zostali zatrzymani w listopadzie ubiegłego roku przez jednostki rosyjskiej straży przybrzeżnej podczas próby przepłynięcia przez Cieśninę Kerczeńską z Morza Czarnego na Morze Azowskie. Od tego czasu przebywają w więzieniu w Moskwie. Grozi im za to do sześciu lat pozbawienia wolności. Zdaniem strony rosyjskiej powinni byli zgłosić jej wcześniej zamiar przepłynięcia Cieśniny Kerczeńskiej.

Rosyjska straż przybrzeżna w Cieśninie Kerczeńskiej

Marynarze zostaną uwolnieni?

Z informacji napływających z Ukrainy Rosja wysłała ostatnio sygnały świadczące o jej gotowości do uwolnienia przetrzymywanych marynarzy, ale pod pewnymi warunkami. Przypuszcza się, że takim warunkiem jest oficjalne przyznanie się przez Ukrainę, że podczas manewrów jej floty wojennej w ubiegłym roku doszło do naruszenia rosyjskiej granicy państwowej. Na wspomnianej wyżej konferencji prasowej prezydent Putin powiedział, że "marynarze najprawdopodobniej wypełniali otrzymany rozkaz". Prezydent Rosji zasugerował szybkie podjęcie decyzji w ich sprawie. "Najważniejsze, że nie nastąpi to w ramach kampanii wyborczej na Ukrainie", oświadczył. Na Ukrainie 21 lipca odbędą się wybory parlamentarne.

Putin: Rosja nie uznaje wyroku Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza

Putin rozmawiał także z Trumpem

Władimir Putin wspomniał, że sprawa uwięzionych marynarzy ukraińskich była także przedmiotem jego rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wyjaśnił przy tym, że Rosja nie uznaje wyroku Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza, nakazującego jej uwolnienie ukraińskich marynarzy, ponieważ ten sąd "nie jest kompetentny" w tej sprawie.

Podczas spotkania z kanclerz Merkel Władimir Putin uzgodnił z nią kontynuowanie starań, by rozwiązać konflikt z Ukrainą w ramach tak zwanej Czwórki normandzkiej, w skład której wchodzą: Francja, Niemcy, Rosja i Ukraina. Putin wyjaśnił, że termin kolejnego posiedzenia Czwórki normandzkiej musi być jeszcze przedmiotem dodatkowych ustaleń.

afp / jak

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>