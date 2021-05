Przyszedł się zaszczepić i ukradł szczepionki

Policja w Nadrenii Północnej-Westfalii na zachodzie Niemiec poszukuje mężczyzny, który ukradł z centrum szczepień w mieście Soest sześć dawek szczepionki Moderna, przygotowanej do podania w strzykawkach.

Do kradzieży doszło w minioną sobotę (08.05.2021). Mężczyzna był umówiony na szczepienie przeciwko COVID-19. Szczepionkę podano mu w jednej z przewidzianych do tego celu kabin w centrum szczepień. Zamiast jednak pozostać na miejscu przez kilkanaście minut w celu obserwacji po szczepieniu, opuścił on centrum szczepień wcześniej, zabierając ze sobą sześć strzykawek z preparatem Moderny oraz dwanaście naklejek do książeczki szczepień.

Według policji kamery monitoringu zarejestrowały, że gdy wykryto kradzież domniemany złodziej oddalił się biegiem przez parking przy centrum szczepień. Policja w NRW prosi o wszelkie wskazówki, które pomogą odnaleźć sprawcę.

AFP/ widz