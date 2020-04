Przewodniczący Bundestagu za skróceniem letnich wakacji

Walka z pandemią koronawirusa zmusiła do zamknięcia na całe tygodnie szkół. Przewodniczący Bundestagu Wolfgang Schaeuble (CDU) proponuje, by wyjątkowo trochę skrócić w tym roku czas letnich wakacji. Dla uczniów i nauczycieli „byłoby to okazją do nadrobienia straconego materiału”, powiedział dziennikowi „Augsburger Allgemeine”. A obecnie i tak z wielu powodów jeszcze nie wiadomo, „kiedy i jak można wyjechać latem na urlop”.

Schaeuble zwrócił też uwagę, że koronakryzys już teraz nadwyrężył urlopowy budżet wielu rodziców. „Mogę zrozumieć, jeżeli się zastanawiają, jak mają zorganizować jeszcze sześć tygodni ferii letnich”.

Cieszący się popularnością i ogromnym poważaniem: przewodniczący Bunestagu Wolfgang Schaeuble

Większość rodziców (55,1 proc.) popiera inicjatywę polityka chadecji. Według sondażu przeprowadzonego na zlecenie „Augsburger Allgemeine” 29,6 proc. respondentów opowiada się za skróceniem wakacji, 25,5 proc. jest „raczej za”, 15,9 proc. „raczej nie”, a 19,8 proc. w żadnym wypadku nie chciałaby krótszych wakacji.

Szef Niemieckiego Związku Nauczycieli Heinz-Peter Meidinger jest sceptyczny. Na taką dyskusję jest jeszcze za wcześnie, powiedział w piątek na antenie Deutschlandfunk. Poza tym wątpi, czy taki krok przyniósłby efekty. Potrzebna jest raczej dobra, całościowa koncepcja nadrobienia straconego materiału.

„Odpoczynek jest zbyt ważny”

Wiceszef SPD i przewodniczący młodzieżówki socjaldemokratów (Juso) Kevin Kuehnert zdecydowanie sprzeciwia się propozycji Wolfganga Schaeublego. „Pomysł mnie nie przekonuje. Myślę, że w tak stresującym roku jak ten, odpoczynek jest bardzo ważny”, powiedział w RTL i n-tv. „Koronakryzys jest fazą ogromnego stresu. W rodzinach wybuchają konflikty, wzrasta przemoc wobec dzieci”, argumentował.

Jeżeli latem byłoby możliwe, żeby „znowu częściej wychodzić na świeże powietrze, spotykać przyjaciół”, jest to także bardzo ważne. Nie tylko szkoła kształci i wychowuje. Częścią edukacji jest możliwość poznawania świata i po to są właśnie wakacje.

Ze względu na pandemię COVID-19 szkoły w Niemczech są od tygodni zamknięte. Od początku maja stopniowo będą wznawiały działalność, ale najpierw tylko dla starszych uczniów, którzy kończą w tym roku naukę i na których czekają egzaminy.

