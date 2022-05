Przewodnicząca Bundestagu w Kijowie

Przewodnicząca Bundestagu Baerbel Bas przebywa z wizytą w Kijowie. Bierze tam udział w uroczystościach upamiętniających zakończenie II wojny światowej w Europie 77 lat temu.

Polityk SPD jest drugim najwyższym rangą przedstawicielem RFN (po prezydencie Niemiec) i tym samym najważniejszym politykiem niemieckim, który odwiedził Ukrainę od początku rosyjskiej agresji. Baerbel Bas do Kijowa pojechała na zaproszenie przewodniczącego parlamentu Ukrainy Rusłana Stefańczuka.

Swoją wizytę rozpoczęła od spotkania z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem, który napisał na Twitterze, że Ukraina płaci wysoką cenę za obronę cywilizowanego świata. Podkreślił, że jego kraj liczy na wsparcie Niemiec przy odbudowie Ukrainy i przyjęciu jej do Unii Europejskiej.

W imieniu niemieckiego Bundestagu, Baerbel Bas złoży wieniec przy Grobie Nieznanego Żołnierza i przy Pomniku Pomordowanych Ukraińskich Żydow w Babim Jarze. Bas i Stefańczuk chcą wspólnie uczcić pamięć wszystkich cywilnych i wojskowych ofiar II wojny światowej. Bas spotkała się też z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Napięcia na linii Berlin-Kijów

W ostatnich tygodniach stosunki między Berlinem a Kijowem były bardzo napięte. Taka sytuacja spowodowana była głównie tym, że do Kijowa nie został zaproszony prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, który wraz z prezydentami Polski i trzech krajów bałtyckich planował podróż do stolicy Ukrainy. W Berlinie uznano to za wydarzenie bezprecedensowe i afront. Według kancelarii prezydenta RFN sytuacja ta została wyjaśniona podczas rozmowy telefonicznej Steinmeiera i Zełenskiego w zeszły czwartek (05.05.2022).

Dwa dni wcześniej do Kijowa pojechał lider CDU Friedrich Merz. W najbliższym czasie planowana jest również wizyta szefowej niemieckiej dyplomacji Annaleny Baerbock (Zieloni) w Kijowie.

Bundestag solidarny z Ukrainą

Baerbel Bas chce wykorzystać dzisiejszą wizytę do upamiętnienia milionów osób, które na całym świecie padły ofiarą II wojny światowej rozpętanej przez hitlerowskie Niemcy – w Ukrainie, ale także w Rosji, na Białorusi, w Polsce, krajach bałtyckich i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W szczególny sposób chce upamiętnić Żydów, którzy zostali zamordowani podczas Holokaustu, oraz ofiary wśród ludności cywilnej i w Armii Czerwonej.

Jednocześnie polityk SPD rozumie swoją podróż jako szczególny wyraz solidarności Bundestagu z Ukrainą. Chce podkreślić, że Niemcy w tej rozpoczętej przez Rosję wojnie napastniczej, która jest pogwałceniem międzynarodowego prawa, twardo stoją po stronie Ukrainy, która walczy o przetrwanie.

Czy Scholz pojedzie do Kijowa?

Od 2014 roku Niemcy wsparły Ukrainę około 2 mld euro. Baerbel Bas opowiada się za wciąż dyplomatycznym szukaniem politycznego rozwiązania, które pozwoli zakończyć wojnę.

Nie wiadomo jeszcze, czy i kiedy kanclerz Olaf Scholz (SPD) uda się do Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaprosił go na najbliższy poniedziałek (09.05.2022). Wtedy Rosja świętuje zwycięstwo ZSRR nad nazistowskimi Niemcami w II wojnie światowej. Scholz mógłby w ten sposób wykonać „bardzo zdecydowany polityczny krok” i przyjechać do stolicy Ukrainy, powiedział Zełenski w miniony piątek podczas spotkania zorganizowanego przez londyński think tank Chatham House.

