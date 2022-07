Przewoźnicy autokarowi tracą klientów. Winny bilet za 9 euro

Ogromna popularność biletu za 9 euro spędza sen z powiek prywatnym przedsiębiorstwom autokarów turystycznych i dalekobieżnych. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Związek Niemieckich Przedsiębiorstw Autokarowych (bdo), ponad połowa z nich zgłosiła spadek popytu na własne usługi średnio o połowę. Szczególnie w przypadku wycieczek szkolnych i grupowych organizatorzy rzadziej wynajmują prywatnego przewoźnika, mając do wyboru tani bilet komunikacji publicznej. W przypadku seniorów, trzeciej ważnej grupy klientów, przedsiębiorcy odnotowują spadek średnio nawet o dwie trzecie.

„Celem finansowanego z podatków taniego biletu komunikacji publicznej nie może być to, że i tak już przyjazne środowisku środki transportu podbierają sobie nawzajem pasażerów, co prowadzi do nowych zakłóceń konkurencyjności kosztem sektora autokarowego” – stwierdziła szefowa bdo Christiane Leonard. Jej zdaniem „wspólnym zadaniem polityków musi być raczej ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego, aby doprowadzić do zwrotu w transporcie i posunąć do przodu ochronę klimatu”.

Państwo powinno pomóc

Związek przewoźników autokarowych bdo domaga się od polityków ulg finansowych. Według związku „jest to jedyny sposób, w jaki przewoźnicy mogą wnieść niezbędny wkład w utrzymanie przyjaznej dla klimatu mobilności w miastach i na obszarach wiejskich po wygaśnięciu biletu za 9 euro”.

Przeprowadzone przez bdo najnowsze badania wśród własnych firm przewozowych odnosiły się wyłącznie do skutków wprowadzenia w czerwcu w całych Niemczech biletu za 9 euro.

(DPA/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>