Przemoc wobec dzieci. Telefon zaufania dzwoni częściej

W ubiegłym roku 112 dzieci umyślnie lub nieumyślnie zostało zabitych lub zmarło na skutek odniesionych obrażeń ciała; 93 dzieci miało poniżej sześciu lat - poinformował dyrektor Federalnego Urzędu Kryminalnego Holger Münch w poniedziałek (11.05.2020) w Berlinie. Rok wcześniej było 136 takich przypadków. Do tego policja odnotowała 4055 przypadków znęcania się nad dziećmi (2018: 4129). W statystykach odnotowano wzrost przemocy na tle seksualnym: z 14 606 przypadków w roku 2018 do 15 936 w roku ubiegłym. Policja zarejestrowała także wzrost przypadków związanych z pornografią dziecięcą. W ubiegłym roku było ich 12 262. Oznacza to wzrost w porównaniu z rokiem 2018 o 65 proc. Policja zaobserwowała przy tym wzrastającą liczbę młodocianych, którzy dzielili się tego rodzaju treściami przez komunikatory.

Walka pomimo epidemii

Pełnomocnik niemieckiego rządu ds. molestowania dzieci Johannes-Wilhelm Rörig obawia się, że izolacja rodzin zaordynowana społeczeństwu w ramach walki z koronawirusem pogarsza sytuację dzieci. Wiele z nich jest w rodzinach zaniedbywana i wykorzystywana seksualnie. Przez to, że w obecnej chwili zerwały się kontakty dzieci z zaufanymi osobami, opiekunami, wychowawcami w przedszkolu i nauczycielami w szkole, zagrożenie jest jeszcze większe. Z tego względu pełnomocnik domaga sie forsowania walki z przemocą na tle seksualnym pomimo koronakryzysu. Tylko kiedy zespolą się wszystkie polityczne i społeczne siły i natężą działania, także po kryzysie uda się w Niemczech osiągnąć tak wyczekiwany spadek liczby przypadków wykorzystywania – zaznaczyl Rörig.

Johannes-Wilhelm Rörig

Postuluje on, aby w walce z pornografią dziecięcą możliwe było retencyjne gromadzenie danych, zgodne z ustawodawstwem unijnym. Sprawcy nie powinni czuć się tak pewnie, że nie zostaną odkryci. Trzeba poszerzyć uprawnienia policji i skutecznie tropić sprawców w darknecie. Rządowy pełnomocnik jest poza tym za poszerzeniem pedagogiki medialnej w szkołach, aby uczulić młodocianych na kwestie etyki i godności człowieka przy propagacji materiału z pornografią dziecięcą.

Telefon zaufania dzwoni częściej

Ogólnokrajowy telefon zaufania dla młodzieży („Nummer gegen den Kummer", bezpłatny numer 116111) zarejestrował w marcu i kwietniu br. znaczny wzrost liczby porad telefonicznych - o 50 proc., jak wyjaśniła referentka organizacji Anna Zacharias w rozmowie z telewizją śniadaniową ARD. Dzieci i młodzież zwracali się przede wszystkim w takich sprawach jak obawy o przyszłość, sytuacja epidemiczna, samotność i konflikty w rodzinie. Ponieważ dzieci nie zawsze mają warunki do rozmowy telefonicznej mieszkając w ciasnocie z całą rodziną, organizacja oferuje także poradnictwo online, na czacie lub w formie pisemnej. Pracownica organizacji obawia się, że także ze względu na aktualną sytuację, wiele przypadków przemocy i nadużyć w rodzinach pozostanie na zawsze w utajeniu.

(KNA/ma)