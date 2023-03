„Niemieckie czołgi znów wjeżdżają do Ukrainy”. Prasa zakłada, że Rosja to wykorzysta

Niemieckie dzienniki wracają we wtorek (28.2.23) do kwestii decyzji o dostawach czołgów Leopard i Abrams do Ukrainy. Oceniają, że rosyjska propaganda to wykorzysta. „Niemieckie czołgi znów wjeżdżają do Ukrainy” – piszą.