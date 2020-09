Przebić szklany sufit. Pierwsza sędzia na szczycie niemieckiej piłki

Po raz pierwszy w historii Superpuchar Niemiec poprowadzi kobieta. 41-letnia Bibiana Steinhaus sędziuje w Bundeslidze od trzech lat.

Debatę o seksizmie rozpoczęto jeszcze przed pierwszym meczem sędzi na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Jej debiut w pierwszej Bundeslidze miał miejsce we wrześniu 2017 roku. – Wiem, co mnie czeka i nie mam żadnych obaw. Przed nami fajny mecz, jeśli tylko będziemy się traktować ze wzajemnym szacunkiem – mówiła przed pierwszym gwizdkiem.

Od tamtej pory zanotowała 23 spotkania w roli głównego arbitra. – Nieważne czy ktoś jest czarny czy biały, niski czy wysoki. Najważniejsze jest podejście do pracy – mówiła Steinhaus w rozmowie z „Norddeutscher Rundfunk”. Pierwszy chrzest bojowy przeszła przed kilkoma laty.

Kobieta sędzią? Jak to możliwe?

W 2015 roku Bibiana Steinhaus sędziowała jeszcze na drugim poziomie rozgrywkowym. W jednym z meczów wyrzucony z boiska zawodnik Fortuny Duesseldorf powiedział, że „dla kobiet nie powinno być miejsca w męskim futbolu”.

Sędzia zgłosiła incydent w raporcie pomeczowym. Klub zawiesił zawodnika na pięć meczów.

Sędzia nie miała problemów z podejmowaniem "męskich" decyzji

Był to wówczas jej ósmy rok sędziowania w męskim futbolu. Wspinała się regularnie po szczeblach rozgrywkowych, aż dotarła do Bundesligi. – Wydaje mi się, że jeszcze rok będą ponawiane pytania, jak to jest możliwe, że kobieta sędziuje – mówiła niedługo po debiucie.

Talent odziedziczyła po ojcu, który zajmował się sędziowaniem. Innym ważnym dla niej sędzią jest jej partner życiowy – Howard Webb. W Polsce Anglik kojarzy się głównie z kontrowersyjną decyzją w trakcie meczu Polaków z Austrią na Euro 2008. Arbiter otrzymał wówczas wiele pogróżek z Polski.

Prezent na pożegnanie?

Informacja o związku byłego angielskiego arbitra przedostała się tuż po jego rozwodzie z żoną. Niemiecką sędzię z Webbem łączy nie tylko pasja, ale i zawód. Oboje znają realia pracy w policji.

Policjantka mieszkająca w Hannoverze miała już okazję prowadzić mecze międzynarodowe o najwyższą stawkę. Miało to jednak do tej pory miejsce tylko w futbolu kobiecym.

Steinhaus debiutowała w Bundeslidze jako sędzia w meczu Herthy Berlin z Werderem Brema

Prowadząc regularnie od kilku lat mecze Bundesligi i tak uchodzi za pionierkę w męskiej piłce nożnej. Poza nią do tej pory jedynym wyjątkiem na najwyższym poziomie w Europie była Stephanie Frappart. W 2019 roku Francuzka poprowadziła Superpuchar Europy między Liverpoolem a Chelsea.

W niemieckiej wersji superpucharu zwykle mierzy się mistrz ligi ze zdobywcą krajowego pucharu DFB Pokal. 30 września wieczorem Bayern Monachium zmierzy się z Borussią Dortmund.

Według „Bilda” dla 41-latki mecz może być ukoronowaniem kariery. Niemiecki tabloid donosi, że Steinhaus planuje zakończenie kariery z powodów prywatnych. Sędzia nie odniosła się jeszcze do sprawy.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>