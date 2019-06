Protesty w Pekinie przed 30 laty. Represje trwają nadal

Apel „Matek Tiananmen” w 14. rocznicę masakry

Organizacja „Matki Tiananmen” rokrocznie bezskutecznie apeluje do kierownictwa Chin o wyjaśnienie okoliczności masakry na Placu Niebiańskiego Spokoju, co do dzisiaj uważa się za temat tabu. (04.06.2013)