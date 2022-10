Protesty w Iranie. UE planuje sankcje

Jak zapowiada szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock, Unia Europejska nałoży sankcje na irańską policję obyczajową. Ich celem będzie ukaranie osób odpowiedzialnych za brutalne zbrodnie wobec kobiet, młodzieży i mężczyzn – powiedziała polityk Zielonych na marginesie spotkania ministrów spraw zagranicznych UE w Luksemburgu. Odpowiedzialne za przemoc osoby nie będą miały prawa wjazdu do UE. Unia może także zamrozić ich majątek.

Planowane sankcje to odpowiedź Brukseli na niedawne stłumienie przez irańskie władze protestów wywołanych śmiercią młodej kobiety, która zmarła po zatrzymaniu przez policję obyczajową.

W Iranie kobiety, które wychodzą z domu bez chusty albo chcą wieczorem wspólnie śpiewać czy tańczyć, są za to bite, a czasem zabijane – powiedziała Annalena Baerbock. To zbrodnie przeciwko młodym ludziom, dzieciom i kobietom, „którzy nie chcą nic innego, jak tylko żyć w pokoju i wolności”.

Amnesty International ujawniła tożsamość i zdjęcia 23 dzieci i młodych ludzi zabitych podczas ostatnich protestów po śmierci Dżiny Mahsy Amini w Iranie.

Bez postępu w negocjacjach

Wysoki przedstawiciel UE ds. zagranicznych Josep Borrell powiedział przed spotkaniem ministrów spraw zagranicznych, że Unia Europejska nie spodziewa się obecnie żadnych postępów w rozmowach z Iranem na temat ożywienia porozumienia nuklearnego z 2015 roku. – Szkoda, bo byliśmy bardzo, bardzo blisko – skomentował.

Latem UE przedstawiła propozycję „uratowania” umowy. Ma ona zapobiec uzyskaniu przez Iran broni jądrowej. Umowa została wynegocjowana w 2015 roku przez USA, Chiny, Rosję, Niemcy, Francję, Wielką Brytanię i Iran.

W 2018 roku ówczesny prezydent USA Donald Trump wypowiedział jednak jednostronnie porozumienie i ponownie nałożył amerykańskie sankcje na Iran. Iran z kolei zgodnie z zapowiedziami zaczął łamać zobowiązania wynikające z porozumienia, co utrudnia wznowienie umowy. Rząd w Teheranie zaprzecza jednak dążeniu do uzyskania broni atomowej, twierdząc, że chce jedynie wykorzystać energię jądrową do celów pokojowych.

Elnaz Rekabi na zawodach w 2019 roku: tutaj jeszcze w chuście

Sportsmenka zdejmuje chustę

W związku z protestami w Iranie nowa akcja znanej sportsmenki wywołuje poruszenie. Elnas Rekabi – mistrzyni Iranu we wspinaczce – podczas finału mistrzostw Azji w Seulu zdjęła chustę, która jest obowiązkowa dla irańskich zawodniczek. Jej gest spotkał sią w mediach społecznościowych z uznaniem wielu Iranek i Irańczyków.

Prorządowa gazeta „Hamshahri” napisała: „Nie wiadomo jeszcze, jak na tę akcję zareaguje ministerstwo sportu”. Rekabi grozi prawdopodobnie usunięcie z drużyny narodowej. W Seulu Iranka zajęła czwarte miejsce.

(DPA/dom)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>