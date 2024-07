Proboszcz wykluczył działacza AfD z posługi kościelnej

Proboszcz katolickiej parafii św. Franciszka z Asyżu w Hamm w Westfalii zakazał członkowi AfD pełnienia honorowych funkcji w parafii. 20-latek był ministrantem i lektorem, jak poinformowała w środę (24.07.2024) archidiecezja Paderborn w odpowiedzi na zapytanie katolickiej agencji informacyjnej KNA.

Pierwszy o konflikcie w parafii poinformował dziennik regionalny „Westfälischer Anzeiger”. Według doniesienia, dwudziestolatek był członkiem partii AfD od czterech lat i od listopada pracował jako kierownik biura grupy parlamentarnej AfD w radzie miasta Hamm. Jak obecnie wiadomo, miejscowy proboszcz już 2 lipca zwrócił się do członka AfD z wnioskiem o zawieszenie jego posługi kościelnej w parafii, dopóki będzie on publicznie działał na rzecz swojej partii. Odbyło się to w porozumieniu z archidiecezją Paderborn i, wbrew temu, co twierdzi sam zainteresowany, również w ramach zespołu duszpasterskiego.

Naruszenie praw

Jednak zgodnie z oświadczeniem jego grupy parlamentarnej na Facebooku polityk AfD uważa, że naruszona została zasada równości wobec prawa.

W liście od prawnika zażądał od parafii pisemnego potwierdzenia swojego wykluczenia. Jednocześnie określił on to jako „naruszenie praw jako osoby wierzącej” i „zdradę zasad tolerancji i szacunku, które głosi Kościół”.

Deklaracja niemieckich biskupów

Archidiecezja i parafia powołują się na deklarację: „Etniczny nacjonalizm i chrześcijaństwo są nie do pogodzenia” przyjętą przez Niemiecką Konferencję Biskupów pod koniec lutego. Potępia się w niej volkistowski nacjonalizm i prawicowo-ekstremistyczne tendencje. Zgodnie z tą deklaracją chrześcijanie nie mogą angażować się w działalność prawicowych partii ekstremistycznych i tych, „które plenią się na obrzeżach tej ideologii”.

„Rozpowszechnianie prawicowych haseł ekstremistycznych - w tym w szczególności rasizmu i antysemityzmu - jest również nie do pogodzenia z pełnoetatową lub dobrowolną posługą w Kościele” – czytamy dalej. Konferencja Dziekanów Archidiecezji Paderborn również wydała podobne oświadczenie. Według archidiecezji „uzasadnione jest zatem poinformowanie aktywnego działacza AfD, że nie może on pełnić posługi kościelnej w parafii katolickiej”.

