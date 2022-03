Problem z literą „Z”. Szwajcarska firma ubezpieczeniowa reaguje

W obliczu wojny w Ukrainie szwajcarska grupa ubezpieczeniowa Zurich postanowiła w mniejszym stopniu korzystać ze swego loga, jakim jest biała litera „Z” na niebieskim tle. „Tymczasowo usuwamy użycie litery 'Z' z kanałów społecznościowych, gdzie pojawia się ona pojedynczo i może być źle zrozumiana” – poinformowała firma. Teraz zamiast pojedynczego „Z" logo koncernu na kanałach społecznościowych, takich jak Twitter, Facebook i Instagram, składa się z pełnej nazwy grupy ubezpieczeniowej, również w kolorze białym na niebieskim tle. Na stronie internetowej grupy nadal jednak można zobaczyć skrócone logo.

Co oznacza „Z”?

Litera ta, umieszczona na wielu rosyjskich czołgach w czasie wojny w Ukrainie, stała się w Rosji symbolem wojny.

Litera Z stała się w Rosji symbolem wojny

Według rosyjskiego ministerstwa obrony znak ten symbolizuje hasło „Za pobiedu”, co oznacza „Za zwycięstwo”. Litera widnieje na wielu samochodach i budynkach w Rosji, ludzie przyszywają sobie ten znak na ubrania. Na portalach społecznościowych celebryci dodają do swoich nazwisk wielką literę „Z”.

Kary w Niemczech

W Niemczech pierwsze kraje związkowe podjęły już działania przeciwko stosowaniu znaku „Z” w pewnych sytuacjach. Bawaria i Dolna Saksonia zarządziły, że publiczne używanie symbolu (np. podczas demonstracji) będzie karane. Grozi za to do trzech lat więzienia lub grzywna. W innych krajach związkowych Niemiec politycy domagają się wprowadzenia podobnych przepisów.

W Szwajcarii nie ma do tej pory kar za stosowanie znaku. „Uważnie monitorujemy sytuację i w razie potrzeby podejmiemy dalsze działania” – poinformowała firma ubezpieczeniowa. „Marka Zurich jest obecna na rynku od 150 lat. Jest to marka godna zaufania, a my na przestrzeni czasu udowodniliśmy, że potrafimy się zmieniać i reagować na wyzwania”.

Koncern już na początku marca ogłosił, że nie będzie przyjmował nowych klientów krajowych w Rosji i nie będzie odnawiać istniejących umów lokalnych.

(DPA, AFP /dom)