Prezydent Niemiec: „Zmobilizujmy się”

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wzywa do wprowadzenia zrozumiałych i pragmatycznych regulacji w walce z koronawirusem i apeluje do obywateli, by połączyli siły w walce z trzecią falą pandemii. – Zmobilizujmy się, drodzy rodacy! Dajmy z siebie wszystko – powiedział w nagranym telewizyjnym wystąpieniu. – Nie oburzajmy się na siebie wzajemnie czy na tych na górze. Nie pokazujmy ciągle, czego nie da się zrobić, a że da się to zrobić, jeśli każdy się do tego przyłoży – zaznaczył.

Było to drugie ponadprogramowe orędzie telewizyjne prezydenta Niemiec podczas pandemii. Przemówienie głowy państwa ma miejsce zazwyczaj tylko podczas świąt Bożego Narodzenia.

Steinmeier: Potrzebujemy jasności i stanowczości

W swoim wystąpieniu Steinmeier przyznał, że dostrzega kryzys zaufania oraz błędy w strategii testowania, kampanii szczepień i cyfryzacji. „Po 13 miesiącach nie pomagają już slogany o przetrwaniu. Wszystkie apele o cierpliwość, rozsądek i dyscyplinę nie trafiają w tych wyczerpujących czasach”. Steimeier przestrzegł także przed politycznymi kłótniami będącymi celem samym w sobie. Rząd Niemiec i rządy landów, partie lub koalicje oraz sondaże nie powinny, jego zdaniem, odgrywać teraz głównej roli. „Potrzebujemy jasności i stanowczości, potrzebujemy zrozumiałych i pragmatycznych regulacji, aby ludzie byli zorientowani i aby ten kraj mógł znów wydobyć z siebie to, na co go stać" - zaznaczył.

Dostosować instytucje do sytuacji kryzysowych

Pandemia jest niczym lustro, w którym Niemcy się odbijają, powiedział Steinmeier, nadmieniając „tendencję do chęci regulowania wszystkiego, nasz strach przed ryzykiem, przerzucanie odpowiedzialności tam i z powrotem". Trzeba będzie zastanowić się, jak to zmienić i jak uczynić instytucje bardziej odpornymi na kryzysy. W samym środku trzeciej fali pandemii „potrzebne są wszystkie siły ze wszystkich stron, aby ją przezwyciężyć".

Odział intensywnej terapii w klinice w Rostocku - porezydent Niemiec wzywa do szczepień przeciwnko COVID-19

Prezydent Niemiec przygotował ludzi na „poważne ograniczenia" w nadchodzących tygodniach. Według niego, tak jak pandemia wymaga wiele od obywateli, tak samo oni powinni wymagać wiele od polityków. Powiedział, że oczekiwania rządzących są jasne: „Zmobilizujcie się!”.

Prezydent Niemiec podczas szczepienia przeciw COVID-19

Apel odnośnie szczepień

Zdaniem prezydenta Niemiec w demokracji zaufanie opiera się na „bardzo kruchej umowie między obywatelami a ich państwem". Ty, państwo, robisz swoje, ja, obywatel, będę robić swoje” – zaznaczył Steinmeier. Ostatecznie jednak „zaufanie do demokracji to nic innego, jak zaufanie do samych siebie". Istnieją ku temu wszelkie powody – powiedział Steinmeier – odnosząc się m.in. do szczepionek, które zostały opracowane w rekordowym czasie. Ufa on wszystkim szczepionkom dopuszczonym w Niemczech – podkreślił Steinmeier, nawiązując tym samym do swojego szczepienia preparatem firmy AstraZeneca. Szczepienia są najważniejszym krokiem na drodze do wyjścia z pandemii. „Przyłączcie się!" – apelował.

Prezydent Niemiec daje nadzieję

Prezydent próbował również dać ludziom nadzieję na Wielkanoc. Kilka miesięcy temu, po pierwszej fali pandemii, chętnie patrzono na siebie „z satysfakcją jako na pandemicznych mistrzów świata". „Dziś po prostu prześcigamy się w ponuractwie". Zadał sobie pytanie, dlaczego w Niemczech zawsze musi być skrajność: albo ogromna radość albo śmiertelny smutek. Prawda, jego zdaniem, jest taka, że Niemcy nie były mistrzem świata w walce z pandemią, ale nie poniosły też całkowitej porażki. – Mamy wiele wątpliwości, ale także wielkie umiejętności. A teraz liczy się umiejętność, a nie powątpiewanie – tłumaczył Steinmeier. Prezydent Niemiec apelował: „Miejmy zaufanie do siebie i dbajmy o siebie nawzajem”. Orędzie zostanie wyemitowane wieczorem w Wielką Sobotę.

(DPA, AFP, EPD, Bundespraesidialamt/gwo)