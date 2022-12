Prezydent Niemiec: pomoc Ukrainie nakazem człowieczeństwa

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier zaapelował do mieszkańców Niemiec o spójność w obliczu wyzwań, jakie niesie ze sobą wojna w Ukrainie. – Jeśli ten rok miał coś dobrego, było to doświadczenie, że wspólnie przejdziemy przez ten czas – powiedział Steinmeier w swoim orędziu bożonarodzeniowym. – I dlatego moim życzeniem świątecznym jest, aby tę pewność zabrać ze sobą w nowy rok. Że wzmocnimy wszystko, co nas łączy – dodał.

Prezydent Niemiec nie robił jednak wielkich nadziei na szybkie zakończenie wojny. Ostrzegł jednocześnie, że nie należy zaniedbywać zmian klimatu. – Tak, to są ciężkie czasy. Stawiamy czoła przeciwnym wiatrom – powiedział Frank-Walter Steinmeier. – A jednak: szczególnie Boże Narodzenie jest właściwym momentem, by przyjrzeć się temu, co daje nam wiarę.

Połączona Europa

Dodał, że Ukraina z wielką odwagą broni się przed rosyjskimi atakami. Europa zaś stoi razem. – I nasz kraj w wyzwaniu tym przekracza własne granice. Nie wpadliśmy w panikę, nie pozwoliliśmy się podzielić – podkreślił prezydent Niemiec, dodając, że demokratyczne państwo niemieckie łagodzi największe obciążenia. W firmach wielu pracuje się nad tym, by wyjść z kryzysu silniejszymi.

– I wszyscy pomogliście – powiedział Frank-Walter Steinmeier do mieszkańców Niemiec. – Wiem, jak wiele ten kryzys wymaga od was wszystkich, że wiele osób musi się ograniczać. Jednak naszej wspaniałomyślności we wzajemnych kontaktach nikt nie może nam odebrać.

Frank-Walter Steinmeier podziękował wszystkim za zaangażowanie i humanitarność, które przyczyniły się do „rozjaśnienia trochę życia innych”.

Do pokoju jeszcze daleko

W swoim orędziu prezydent stwierdził, że w tym roku Niemcy byli zdolni zrobić więcej niż mogłoby im się wydawać. Kierowali się odwagą, jeśli potrzebna była pomoc. – Jestem dumny z naszego kraju, w którym tak wielu ludzi udziela pomocy; nie dlatego, że muszą, ale dlatego, że mają poczucie odpowiedzialności za innych i za wspólnotę – podkreślił Frank-Walter Steinmeier. Jak powiedział, istotą Niemiec i ich obywatelek oraz obywateli, co zawsze czyniło ten kraj silnym, jest bycie „kreatywnym, pracowitym i solidarnym”. – Z tego możemy czerpać siłę i nadzieję na nowy rok – dodał.

Nie zanosi się jednak – jak stwierdził – na szybkie zakończenie rosyjskiej wojny napastniczej na Ukrainę, choć pokój jest najbardziej żarliwym życzeniem. – Ale ten pokój nie jest jeszcze w zasięgu ręki. I musi to być sprawiedliwy pokój, który nie wynagradza kradzieży ziemi, ani nie pozostawia narodu ukraińskiego samowoli i przemocy ze strony okupantów – powiedział Frank-Walter Steinmeier.

Do czasu aż zapanuje pokój nakazem człowieczeństwa jest wsparcie zaatakowanych, zagrożonych i uciskanych. To „światło nadziei w ciemnościach niesprawiedliwości”.

Potrzebne zmiany na rzecz klimatu

W orędziu bożonarodzeniowym prezydent Niemiec podkreślił także wagę walki ze zmianami klimatu, która potrzebuje wszystkich. – Życzyłbym sobie, by osoby starsze także w późnym okresie życia były gotowe do zmian. I by młodsi angażowali się, byli krytyczni; bez szkodzenia sprawie ochrony klimatu przez zrażanie do siebie innych – powiedział Frank-Walter Steinmeier.

Dodał, że potrzebne są zarówno ambicje młodego pokolenia, jak i doświadczenia starszego. – Bo my wszyscy mamy wspólny cel: by ci młodsi nie byli „ostatnim pokoleniem”, tylko pierwszym pokoleniem świata przyjaznego klimatowi.

(DPA/dom)

