Prezydent Niemiec oburzony hejtem po zabiciu polityka CDU

65-letni Walter Lübcke został znaleziony na tarasie własnego domu w nocy z niedzieli na poniedziałek. Mężczyzna miał ranę postrzałową głowy. Trafił do szpitala, gdzie lekarze stwierdzili zgon.

Niewyjaśnione motywy zbrodni

Policja ustaliła, że niekryjący sympatii do uchodźców Lübcke, który od dziesięciu lat stał na czele prezydium rejencji Kassel w landzie Hesja, został postrzelony z bliskiej odległości, prawdopodobnie z krótkiej broni. Śledczy wykluczyli samobójstwo. Steinmeier powiedział we środę (5.06.) w przemówieniu wygłoszonym na Kongresie Miast w Dortmundzie, że przebieg zbrodni i jej motywy pozostają na razie niewyjaśnione.

„Sposób, w jaki niektórzy uczestnicy wmediach społecznościowych komentują śmierć i okazują zadowolenie, wręcz biją brawo, jest po prostu cyniczny, niesmaczny, wstrętny i w każdym razie ohydny” – powiedział prezydent.

Fala hejtu w internecie

Śmierć Lübcke jest „niepojęta” – kontynuował. Jego zdaniem społeczeństwo powinno zareagować na falę hejtu większym oburzeniem, niż ma to miejsce obecnie. Steinmeier wezwał administratorów platform internetowych do większej odpowiedzialności za teksty, które rozpowszechniają. Na Facebooku i innych platformach internetowych pojawiły się dziesiątki wpisów pochwalających śmierć Lübcke. Niektórzy internauci wzywali do rozprawienia się równieź z innymi politykami.

Upamiętnienie polityka przed rejencją Kassel

Prokuratura w Kassel rozpoczęła sprawdzanie wpisów w mediach społecznościowych. Specjalna grupa dochodzeniowa została wzmocniona personalnie do 50 osób. Platforma wideo YouTube zapowiedziała tymczasem, że będzie bardziej zdecydowanie zwalczała teksty rasistowskie i dyskryminujące. Amerykańska firma zakazała publikowania nagrań wideo o treściach dyskryminujących określone rasy, religie i seksualne orientacje.

Polityk przyjazny uchodźcom

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” przypomina, że podczas spotkania z obywatelami na jesieni 2015 roku, w czasie największego natężenia kryzysu uchodźczego, Lübcke powiedział, że kto nie podziela wartości, jaką jest pomoc ludziom w potrzebie, ten może opuścić Niemcy. Po tej wypowiedzi polityk CDU otrzymywał groźby i znajdował się pod ochroną policji. W internecie opublikowano jego adres prywatny.

Na razie prokuratura nie wie albo nie informuje, jaki mógł być motyw zabójstwa. – Nie mamy jeszcze żadnych wskazówek co do sprawcy i przede wszystkim co do motywu – powiedziała szefowa Landowego Biura Kryminalnego (LKA) w Hesji Sabine Thurau.

Walter Lübcke przez dziesięć lat kierował prezydium rejencji Kassel – organem administracyjnym średniego szczebla pośredniczącym miedzy władzami landu Hesja a poszczególnymi gminami.