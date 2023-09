Prezydent Niemiec do Lecha Wałęsy: dużo Panu zawdzięczamy

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier wyraził uznanie dla Lecha Wałęsy w opublikowanych w przededniu jego urodzin życzeniach. Podkreślił, że Wałęsa przyczynił się do pierwszej pokojowej zmiany władzy w jednym z ówczesnych państw bloku wschodniego.

„Niemcy i Europa mają Panu wiele do zawdzięczenia” – podkreślił Frank-Walter Steinmeier. Zaznaczył również, że Lech Wałęsa stanął na czele pokojowego ruchu, którzy przeciwstawił się komunistycznemu reżimowi i w ten sposób utorował drogę do tego, by Europa mogła się zjednoczyć po upadku żelaznej kurtyny.

Prezydent Niemiec podkreślił także, że Niemcy pamiętają o dziele życia Lecha Wałęsy, nie zapominają o Solidarności. „Odwaga cywilna Wałęsy zachęciła wielu ludzi w ówczesnej NRD do demonstracji przeciwko reżimowi SED (Socjalistyczna Partia Jedności Niemiec –przyp. red.), co ostatecznie doprowadziło do upadku muru i zjednoczenia Niemiec” – stwierdził Steinmeier. Dodał również, że zjednoczenie Niemiec nie dokonałoby się bez udanego polskiego dążenia do wolności, na czele którego stał Lech Wałęsa.

Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier Zdjęcie: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Steinmeier: pokój, wolność i demokracja są cenne

Frank-Walter Steinmeier nawiązał też do aktualnej sytuacji na świecie i przypomniał, że Europa została skonfrontowana z brutalną wojną, która w bolesny sposób pokazuje, jak cenne są pokój, wolność i demokracja, które – jak podkreślił – należy w UE i NATO bronić i chronić. Uznał, że w obliczu rosyjskiej agresji przeciwko

Ukrainie, Polska i Niemcy, bardziej niż kiedykolwiek, powinny w bliskim partnerstwie, wspólnie, angażować się na rzecz wspólnych wartości i obrony liberalnych demokracji.

Lech Wałęsa urodził się w Popowie 29 września 1943 roku. Jutro skończy 80 lat.

(epd/gwo)

