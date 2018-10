Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Berlinie

Oficjalna wizyta Andrzeja Dudy w Niemczech rozpoczęła się już wczoraj. Wieczorem polski prezydent był w Biesenthal niedaleko Berlina, gdzie odwiedził niemiecki oddział Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych (TZMO). Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski tłumaczył, że prezydent chciał zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko niemieckie firmy inwestują w Polsce, ale istnieje też coraz większa grupa polskich firm inwestujących w Niemczech. Dzisiaj prezydenta czekają rozmowy polityczne na najwyższym szczeblu. Przed południem spotka się w Berlinie ze swoim niemieckim odpowiednikiem Frankiem-Walterem Steinmeierem, następnie weźmie udział w Forum Polsko-Niemieckim. Późnym popołudniem Andrzej Duda będzie też rozmawiał z kanclerz Angelą Merkel.

Jak czytamy na stronach internetowych kancelarii prezydenta, w Berlinie ma być mowa o przyszłości Europy, relacjach transatlantyckich, a także przyszłości polityki bezpieczeństwa. Andrzej Duda zamierza poruszyć m.in. sprawę gazociągu Nord Stream 2 oraz inicjatywy Trójmorza. Minister Szczerski zapowiadał, że prezydent będzie rozmawiał o tematach uchodzących za kwestie sporne w obecnych stosunkach polsko-niemieckich.

Czekając na konkrety

Zdaniem doktor Agnieszki Łady z Instytutu Spraw Publicznych, do wizyty prezydenta Dudy w Berlinie dochodzi w momencie, w którym relacjom polsko-niemieckim brakuje dialogu i zrozumienia. – Dlatego każdy format umożliwiający dialog jest potrzebny i ważny – powiedziała odnosząc się do trwającego w Berlinie Forum Polsko-Niemieckiego, którego gośćmi będą prezydenci Duda i Steinmeier. Analityczka dodała, że polsko-niemiecka debata nie może jednak ograniczać się wyłącznie do wymiany poglądów. – Muszą wynikać z niej konkretne inicjatywy na płaszczyźnie europejskiej. To jest czas, w którym trzeba zadziałać – podkreśliła w rozmowie z Deutsche Welle.

Prezydenci Niemiec i Polski podczas spotkania w Warszawie w czerwcu 2018 r.

Redaktor naczelny polsko-niemieckiego magazynu Dialog Basil Kerski podchodzi do dzisiejszego spotkania prezydentów Dudy i Steinmeiera z niepokojem. – Obawiam się, że prezydent Duda nie będzie starał się reprezentować interesu wszystkich Polaków, nie będzie starał się mówić językiem dużej większości Polaków, a to bardzo smutne przeżycie – powiedział Deutsche Welle. Jego zdaniem wielu przedstawicieli polskich władz tworzy fasadę, która ma zniechęcić Niemców i innych Europejczyków do interesowania się sprawami Polski. – Chcą oni przekształcić Polskę według swoich wyobrażeń, przeciwko wartościom, które są ważne dla większości Polaków. Niektóre są fundamentem wspólnoty prawnej Europy – ocenił.

Dokąd zmierzamy?

Otwierając wieczorem w Berlinie nieoficjalną część Forum Polsko-Niemieckiego dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Krzysztof Rak mówił, że oba kraje muszą zadać sobie pytanie o cel wspólnej podróży. – Trzeba przy tym odpowiedzieć na pytania, dokąd nie jest nam po drodze, dokąd nie zmierzamy razem i gdzie powinniśmy szukać nowych pól współpracy – zauważał. Forum Polsko-Niemieckie jest platformą dialogu między przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i ekspertami ze świata polityki, gospodarki, nauki i kultury z Polski i Niemiec. Na przestrzeni lat stało się ono ważnym elementem rozwijania i pogłębiania stosunków bilateralnych. Przewodnim tematem tegorocznego Forum, organizowanego na zlecenie i przy wsparciu ministerstw spraw zagranicznych Polski i Niemiec, jest przyszłość i szczególna wartość Unii Europejskiej.