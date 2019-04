Premier Nowej Zelandii ujmuje ludzi kolejnym gestem

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern wybawiła z opresji zestresowaną matkę przy kasie supermarketu. „Arden zapłaciła za zakupy mojej przyjaciółki w supermarkecie, kiedy ta z dwojgiem wrzeszczących dzieci stwierdziła przy kasie, że zapomniała portmonetki” – napisała na Twitterze Helen Burness, dodając: jak byśmy i tak już ją nie dość kochali”.

Po tym, jak wybawiona z opresji kobieta złożyła gorące podziękowania na Facebooku, Arden niechętnie potwierdziła dziennikarzom, że historia ta faktycznie miała miejsce. Na pytanie, dlaczego to zrobiła, 38-letnia polityk powiedziała lapidarnie: „To była matka”.

Jacynda Ardern sama ma córeczkę. Neve przyszła na świat w czerwcu ubiegłego roku i już jako 3-miesięczne niemowlę razem z matką brała udział w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ w Nowym Jorku.

To zdjęcie obiegło cały swiat

Na Facebooku kobieta za supermarketu napisała także: „właśnie kiedy myślisz, że to niemożliwe, żeby Jacynda Ardern mogła być jeszcze milsza, jeszcze skromniejsza i autentyczniejsza, ona nagle stoi za tobą przy kasie i płaci za twoje zakupy, ponieważ ty jesteś na zakupach sama, masz dwoje rozwrzeszczanych dzieci i właśnie chcesz wszystko znowu zdjąć z taśmy, bo zapomniałaś portmonetki”. Post ten został już usunięty z Facebooka. Nie wiadomo, ile zakupy kosztowały.

Jacynda Ardern jest od roku 2017 r. szefową rządu Nowej Zelandii. Niedawno zaskarbiła sobie wielkie uznanie i jeszcze większą sympatię za to, jak zareagowała po zamachu ekstremisty na dwa mecze w Christchurch, w których zginęło 50 muzułmanów. W poruszający sposób przemawiała do ludzi, nawołując do tolerancji i respektu, otwarcie wyrażała współczucie wspólnocie muzułmańskiej i jednocześnie natychmiast wdrożyła zaostrzenie przepisów o posiadaniu broni.

Obejrzyj wideo 00:43 Jacinda Ardern: 'Our gun laws will change'





dpa/ma