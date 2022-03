Premia dla opiekunek i opiekunów. Do 2500 euro

Personel opiekuńczy w niemieckich klinikach i domach opieki ma otrzymać rozłożoną w czasie premię za pracę podczas pandemii koronawirusa. Rząd w Berlinie zatwierdził odpowiedni projekt ustawy ministra zdrowia Karla Lauterbacha. W sumie Berlin wyda na ten cel miliard euro. Połowa tej sumy popłynie na premie dla personelu opiekującego się chorymi, a druga połowa na premie dla personelu opiekującego się osobami starszymi.

Gratyfikację otrzyma w sumie ponad 1,5 miliona zatrudnionych - powiedział Lauterbach.

Po pół miliarda

500 mln euro wypłaconych zostanie szpitalom leczącym w ubiegłym roku szczególnie dużo pacjentów z covidem, którzy musieli być podłączeni do respiratorów. Z danych ministerstwa zdrowia wynika, że chodzi o 837 szpitali. Otrzymają one pieniądze, które mają rozdzielić pomiędzy opiekunki i opiekunów medycznych w sposób rozłożony w czasie. Dostaną je osoby, które pracują w klinice od co najmniej trzech miesięcy.

Kolejne 500 mln euro zostanie przeznaczonych na sfinansowanie premii dla personelu domów seniora. Chodzi o osoby, które pracowały tam przez co najmniej trzy miesiące w okresie od listopada 2020 r. do końca czerwca 2022 r.

Najwyższą premię (do 550 euro) otrzymają osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, zajmujący się bezpośrednią opieką nad seniorami. Z kolei do 370 euro zostanie wypłaconych pracownikom, którzy w bezpośredniej opiece spędzają co najmniej 25 procent swojego czasu pracy.

Na OIOM-ach najwięcej

Dla szpitali dokładna wysokość premii zostanie jeszcze obliczona. Projekt ustawy przewiduje jednak, że premia dla opiekunów medycznych na OIOM-ach będzie 1,5 raza wyższy niż w przypadku innych opiekunów medycznych.

Jak poinformował Lauterbach personel oddziałów intensywnej terapii otrzyma co najmniej 2500 euro, specjalistyczny personel opiekuńczy dostanie około 1700 euro, a personel w opiece długoterminowej - około 550 euro.

Krytycy: „To za mało”

Niemiecki minister zdrowia Karl Lauterbach określił premię jako podziękowanie za szczególne zaangażowanie personelu opiekuńczego w czasie pandemii. – Nawet w czasach napiętych budżetów jest to ważny znak – powiedział.

Równocześnie obiecał, że rząd w Berlinie nie poprzestanie na wypłaceniu premii i będzie pracować nad polepszeniem warunków pracy i płacy personelu opiekuńczego. Zgodnie z projektem ustawy premia przypadnie także osobom uczącym się zawodu, wolontariuszom, pomocnikom i pracownikom delegowanym. Ustawa ma wejść w życie pod koniec czerwca.

Niemiecka Fundacja Ochrony Pacjentów skrytykowała premię za opiekę jako niewystarczającą. – Niewiele wskazuje tu na docenienie ze strony rządu federalnego – powiedział Eugen Brysch, dyrektor Fundacji. Pominięto zaangażowanych pracowników, którzy opiekują się np. chorymi na raka, serce czy osobami, które doznały udaru mózgu – dodał Brysch.

(DPA/dom)