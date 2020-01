Prekursorzy nowoczesnej komunikacji miejskiej: Augsburg i Luksemburg

Od początku 2020 w centrum Augsburga za darmo jeździć można autobusami i tramwajami. Ten przyjazny gest służyć ma poprawieniu jakości powietrzaw centrum 300-tysięcznego bawarskiego miasta.

– Wytyczając taką strefę w ścisłym śródmieściu chcemy rozwiązać problem parkingów, uczynić śródmieście bardziej atrakcyjnym i wesprzeć handel detaliczny – wyjaśnia wiceburmistrz Augsburga Eva Weber. Strefa śródmiejska z darmową komunikacją obejmuje dziewięć przystanków.

Rowery i carsharing

Poza tym w Augsburgu będzie można wykupić specjalny abonament komunikacyjny, uprawniający do nieograniczonych przejazdów autobusami i tramwajami na całym obszarze miejskim oraz korzystania z wypożyczalni rowerów i carsharingu zakładów komunikacji miejskiej SWA.

W Pfaffenhofen w Górnej Bawarii już w grudniu 2018 wprowadzono bezpłatne przejazdy autobusami. Po dwóch miesiącach obliczono liczbę pasażerów, którzy korzystali z tej oferty i okazało się, że liczba użytkowników komunikacji miejskiej wzrosła ponad dwukrotnie.

Na marzec br. Luksemburg zapowiedział darmowe przejazdy autobusami i koleją. Regulacja ta obowiązywać ma w całym Księstwie. Tym samym Luksemburg byłby pierwszym krajem świata, w którym jeździ się bez biletu autobusami i koleją, a jedynie w pierwszej klasie kolei trzeba będzie uiszczać opłaty. Od 1 marca zamknięte będą więc kolejowe kasy, a kontrolerzy przejmą inne zadania w obsłudze pasażerów. Dla osób dojeżdżających do Luksemburga do pracy, a jedną czwartą z nich stanowią Niemcy, ma to jeszcze dodatkową korzyść: bilety kolejowe i autobusowe do Luksemburga będą teraz znacznie tańsze.

Kolej dojazdowa CFL w Luksemburgu

200 tys. dojeżdża codziennie do pracy

Darmowa komunikacja w drugim najmniejszym kraju UE, liczącym prawie 600 tys. mieszkańców i 2586 km kw powierzchni, jest najbardziej nagłośnionym elementem zwrotu komunikacyjnego. Luksemburg bowiem pęka w szwach. Szybki wzrost gospodarczy przysparza wielu problemów, m.in. kompletnie przegrzany rynek nieruchomości i mieszkań zmusza wiele osób do poszukiwania przystępnego dachu nad głową za granicą. W okresie ostatnich 20 lat liczba mieszkańców Luksemburga wzrosła o ponad jedną trzecią; połowę z nich stanowią cudzoziemcy, a dodatkowo jeszcze prawie 200 tys. osób z Francji, Belgii i Niemiec codziennie dojeżdża do pracy do Luksemburga. Jest to wzrost o 140 proc. w porównaniu z rokiem 2000. Rano i wieczorem wszędzie miasto zatykają więc uciążliwe korki.

Jak podaje rząd Luksemburga, roczne inwestycje w nowy model mobliności z 501 mln euro w ubiegłym roku wzrosną do 806 mln euro w roku 2021. Sama stolica Księstwa, położona na skałach, dostanie więcej linii tramwajowych. W ścisłym centrum tramwaje już teraz jeżdżą bez zasilania prądem; mają napęd elektryczny z akumulatorów.

Nowe parkingi i połączenia kolejowe mają zatrzymywać ludzi dojeżdżających z Lotaryngii, Walonii, Kraju Sary i regionu trewirskiego na rogatkach miasta, by potem przesiadali się do tramwajów. Liczba miejsc parkingowych dla przyjezdnych ma się podwoić do roku 2025.

Księstwo i miasto inwestują grube miliony w komunikację

Poza tym powstać mają specjalne pasy tylko dla ludzi dojeżdżających do pracy samochodem, w którym siedzą co najmniej trzy osoby. Jak obliczono, obecnie codziennie do miasta wjeżdżają samochody, w których jest 250 tys. wolnych miejsc.

Poza tym Luksemburg rozbuduje swoją sieć ścieżek rowerowych, podwajając ich długość do 1100 km. Między dwoma największymi miastami, Luksemburgiem i Esch-sur-Alzette powstanie 28-kilometrowa ścieżka szybkiego ruchu rowerowego.

dpa, AAllg. /ma