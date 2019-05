Prawnik o wideo z Ibizy: projekt społeczno-obywatelski

Wiedeński prawnik przyznał się do uczestnictwa w nagraniu wideo na Ibizie, które doprowadziło do kryzysu rządowego w Austrii. To był „projekt społeczno-obywatelski” – przyznał prawnik w oświadczeniu przekazanym przez adwokata Richarda Soyera. Posłużono się przy tym metodami dziennikarstwa śledczego. „Z powodu reakcji polityków, których materiał dotyczył, sytuacja nabrała własnej dynamiki” – piszą austriackie media i niemiecki „Bild”, cytując fragmenty oświadczenia prawnika.

Dla jego klienta – czytamy dalej w oświadczeniu – istotne były tylko „względy demokratyczne i prawne”. Wiedeński prawnik nie uczestniczył zaś w czynach karalnych. Użycie ukrytej kamery jest „dozwolone do wykrycia nieprawidłowości i chronione wolnością słowa”.

Nazwisko prawnika, którego reprezentuje Soyer, już kilka dni temu pojawiło się w doniesieniach medialnych w kontekście afery z Ibizy.

Ukryta kamera

Potajemnie nagrane na Ibizie wideo pochodzi sprzed wyborów parlamentarnych w 2017 r. Wynika z niego, że szef Wolnościowej Partii Austrii (FPOe) i późniejszy wicekanclerz Heinz-Christian Strache oferował polityczne usługi w zamian za wsparcie finansowe z Rosji. W przypadku wejścia FPOe do rządu Strache obiecywał kobiecie, podającej się za przedstawicielkę rosyjskiego oligarchy, państwowe zlecenia w zamian za pomoc finansową w kampanii wyborczej.

Skutki nagrania z Ibizy: rozpad koalicji rządowej OeVP i FPOe

Publikacja nagrań doprowadziła do politycznego trzęsienia ziemi w Austrii. Strache zrezygnował ze stanowiska wicekanclerza i szefa partii, a w Wiedniu rozpadła się koalicja prawicowo-populistycznej FPOe i konserwatywnej OeVP.

Zawiadomienie do prokuratury

Były wicekanclerz Strache poinformował w piątek (24.05.2019), że powiadomił wiedeńską prokuraturę o przestępstwie z udziałem trzech osób: związanego z nagraniem prawnika, pewnego detektywa i kobiety, która posłużyła za „przynętę”. Cała trójka miała uczestniczyć w przygotowaniu nagrania.

Doniesienie do prokuratury dotyczy oszustwa, fałszerstwa dokumentów, nadużycia urządzeń dźwiękowych i podsłuchowych, a także podejrzenia o przetwarzanie danych z zamiarem zysku lub wyrządzenia szkody. Austriacki wymiar sprawiedliwości rozpoczął już dochodzenie w sprawie potajemnie wykonanego filmu.

Dochodzenie grozi także byłemu wicekanclerzowi Strache i jego partyjnym kolegom z powodu wypowiedzi dotyczących nielegalnych darowizn dla partii.

dpa, afp/dom