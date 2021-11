Prasa: Seniorzy zasługują na opiekę, a nie na bezwzględność

„Hannoversche Allgemeine Zeitung” ocenia, że to straszne, iż osoby odpowiedzialne za politykę, nawet w sektorze zdrowia muszą rezygnować z wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko COVID-19, ponieważ obawiają się pogorszenia sytuacji kadrowej. „Społeczeństwo od dawna wzrusza ramionami na taką szaloną sytuację, mimo że każdy Niemiec, bogaty czy biedny, może potrzebować opieki”.

W opinii „Reutlinger General-Anzeiger” nie ma sposobu na ominięcie obowiązkowych szczepień. Dziennik zaznacza, że testowanie było alternatywą, gdy nie było jeszcze szczepionek i dodaje, że tylko testy PCR dają pewność, a ich stosowanie jest niepraktyczne w sektorze opieki nad osobami starszymi. Zdaniem gazety politycy muszą działać szybko. „W końcu jest to sprawa życia i śmierci dla mieszkańców domów opieki”. Dziennik przypomina równocześnie, że niemiecka ustawa zasadnicza uwzględnia obowiązkowe szczepienia. Taki obowiązek, jak podaje gazeta, istniał już w przypadku szczepień przeciwko ospie i istnieje również w przypadku szczepień przeciwko odrze. Ocenia także, że wprowadzenie obowiązkowych szczepień dla nauczycieli będzie trudniejsze, biorąc pod uwagę stosunkowo niskie ryzyko dla dzieci. „Ale czy społeczeństwo może zaakceptować, że pensjonariusze domów opieki zarażają się koronawirusem i umierają z powodu opiekunów, którzy nie chcą się szczepić? Chyba nie” – podsumowuje gazeta.

„Leipziger Volkszeitung” z kolei zwraca uwagę na fakt, że „tragedie się powtarzają podobnie jak miało to już miejsce w ubiegłym roku”. Dziennik z Lipska przypomina, że w domu seniora w Werbellinsee w Brandenburgii z powodu koronawirusa zmarło 11 osób, w Salzwedel (Saksonia-Anhalt) cztery, a siedem w Norderstedt niedaleko Hamburga. Gazeta zauważa równocześnie, że w przeciwieństwie do początku pandemii, dziś wielu ofiar można by uniknąć. „Płacą swoim życiem, bo personel opiekuńczy nie jest zaszczepiony”.

Jak komentuje „Koelner Stadt-Anzeiger”, warunki panujące w domach starców, gdzie znów umierają ludzie z powodu infekcji koronawirusem, są „szokującym wskaźnikiem słabnącej więzi społecznej”. Dziennik z Kolonii pisze: „W końcu starzy i chorzy ludzie są najsłabszymi członkami wspólnoty. Zasługują oni na opiekę, a nie na bezwzględność”.