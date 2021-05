Prasa o szczepieniu dzieci i młodzieży: Kto na tym skorzysta?

Debata na temat tego, czy dzieci powinny być szczepione, po raz kolejny pokazuje, że szczepienie, nawet to zatwierdzonymi, skutecznymi i dobrze przyswajanymi preparatami jest niebagatelną interwencją – pisze „Frankfurter Allgemeine Zeitung". „Dla osób starszych i pacjentów z grupy wysokiego ryzyka, którzy stanowią większość ofiar koronawirusa, interwencję tę można dobrze uzasadnić. Z kolei w przypadku dzieci, dla których szczepionka będzie wkrótce dopuszczona i u nas, sprawa ma się inaczej. Z reguły nie chorują one ciężko. Ich szczepienia byłyby środkiem do celu, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się pandemii. Zwłaszcza pediatrzy są raczej sceptyczni, także ze względu na wciąż niejasne ryzyko. Stała Komisja ds. Szczepień raczej nie będzie zalecać szczepienia dzieci. Inaczej widzi to Komisja Etyki”.

Według regionalnego dziennika z Nadrenii-Palatynatu „Rhein-Zeitung" to nie pierwszy raz, gdy niemiecka Stała Komisja ds. Szczepień (STIKO) działa niefortunnie. Gazeta przypomina, że również w sprawie szczepień kobiet w ciąży komisja nie może zdobyć się na jednoznaczne stanowisko, choć domagają się tego ginekolodzy. „STIKO wyrządziła również szkody swoim chwiejnym kursem wobec Astrazeneki” – czytamy. Dziennik zastanawia się, jak w takich okolicznościach ma być dany sygnał do szybkiego szczepienia dzieci, które przez ciągnące się od roku zdalne nauczanie są największymi przegranymi pandemii.

Z kolei gazeta „Stuttgarter Zeitung" podkreśla, że „przy podejmowaniu decyzji jedno musi być jasne: szczepienie jest ingerencją w organizm i może mieć skutki uboczne. Uzasadnienie dla szczepienia dzieci musi zatem pochodzić wyłącznie z bezpośredniej dla nich korzyści. Byłoby etycznie nieuzasadnione szczepienie dzieci przede wszystkim ze względu na pozytywne skutki dla osób trzecich. Dlatego twierdzenie, że szczepienia dzieci byłyby krokiem w kierunku pożądanej odporności stadnej, jest argumentem nie do przyjęcia. Również znaczenie regularnego uczęszczania do szkoły dla rodzin lub społeczeństwa nie może być decydującym czynnikiem”.

„Strategia kontrolowanych szczepień dla młodzieży jest konieczna również z innego powodu” – komentuje saksońska „Mitteldeutsche Zeitung”. „Należy się bowiem obawiać, że STIKO nie wyda ogólnego zalecenia dotyczącego szczepień, argumentując, że dzieci i młodzież rzadko chorują na COVID-19. To wręcz absurdalne, gdy szef STIKO Thomas Mertens mówi, że otwarcie szkół, udział w zajęciach rekreacyjnych lub wakacje z rodzicami są drugorzędne. Nie, z całą pewnością nie są. Konsekwencje społecznej izolacji młodego pokolenia są ewidentne” – pisze dziennik, wskazując na długie listy oczekujących w poradniach psychologicznych dla dzieci i młodzieży. Przy szczepieniu nie chodzi tylko o zapobieganie infekcji koronawirusem, ale także powrót codzienności.

