Prasa o spotkaniu w Budapeszcie: Dużo hałasu o nic

„Europejscy nacjonaliści Orban, Salvini i Morawiecki szukają jedności, lecz droga do tego celu jest trudna” – czytamy w sobotnim wydaniu dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ).

Redakcja zatytułowała materiał o spotkaniu premiera Polski Mateusza Morawieckiego, szefa węgierskiego rządu Viktora Orbana i przewodniczącego włoskiej Ligi Matteo Salviniego „Prawicowe przesłanie na Wielkanoc z Budapesztu”.

Orban zapowiadał przed spotkaniem, że celem jest zapewnienie „kilkuset milionom” Europejczyków politycznego przedstawicielstwa w Unii Europejskiej. W rzeczywistości chodzi o zagwarantowanie 17 eurodeputowanym Fideszu, po ich odejściu z Europejskiej Partii Ludowej, nowego politycznego miejsca – czytamy w „FAZ”.

FAZ: Pochwały tak, wspólne perspektywy nie

Zdaniem „FAZ” przeszkodą w integracji jest fakt, że Polacy i Włosi należą do dwóch konkurujących ze sobą rodzin partyjnych. PiS jest wiodącą siłą Europejskich Konserwatystów i Reformatorów EKR, zaś prawicowo-nacjonalistyczna Liga Salviniego kieruje grupą polityczną Tożsamość i Demokracja ID.

„Trzej politycy nie szczędzili wobec siebie pochwał, lecz o nowej platformie czy organizacji nie było mowy” – ocenia spotkanie „FAZ”.

Redakcja przypomina, że Salvini od dawna dąży do zjednoczenia europejskich nacjonalistów. Na miesiąc przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r. zorganizował spotkanie w Mediolanie. Uczestniczyły w nim Alternatywa dla Niemiec (AfD) i Zjednoczenie Narodowe (RN) Marine Le Pen. W wyborach do PE Tożsamość i Demokracja zdobyła 74 z 705 mandatów.

Sytuację komplikuje fakt, że sojuszniczka Salviniego we włoskiej polityce wewnętrznej – Giorgia Meloni z postfaszystowskiej partii Fratelli d’Italia (Bracia Włosi) - znajduje się w konkurencyjnej frakcji EKR.

PiS czuje się dobrze w swojej rodzinie partyjnej EKR, w której sprawuje rolę kierowniczą. „FAZ” cytuje współprzewodniczącego EKR Ryszarda Legutkę, który powiedział, że PiS znajduje się „w stabilnych ramach”, podczas gdy Fidesz Orbana znalazł się „w próżni”, a Liga Salviniego należy do innej rodziny politycznej.

Legutko nie spodziewa się powstania nowej grupy politycznej przed wyborami do PE w 2024 r. „Oczywiście chętnie zapraszamy Fidesz do EKR” – powiedział polityk PiS.

Morawiecki powściągliwy w Budapeszcie

Zdaniem „FAZ” wystąpienie Morawieckiego w Budapeszcie było „powściągliwe”. Na głównego wroga wybrał pandemię, a różnice poglądów, w tym stosunek do Rosji pominął.

Redakcja zwraca uwagę na słowa Orbana, który nazwał Salviniego „bohaterem” ze względu na walkę z nielegalną migracją. „Śmiesznym” nazwał premier Węgier stanowisko, zgodnie z którym prawica jest zawsze radykalna, a lewica umiarkowana.

„Sueddeutsche Zeitung”: Nic się nie stało

Inscenizacja spodobała się zapewne przede wszystkim Salviniemu. Był traktowany w Budapeszcie tak, jakby był włoskim premierem, a nie zwykłym senatorem – pisze Matthias Kolb. „Trzej politycy stali na tle olbrzymich flag narodowych i mówili o „europejskim renesansie”. A wyniki? Żadne” – czytamy w „SZ”.

Turcja wypowiedziała konwencję stambulską. Na zdjeciu protesty w Turcji przeciwko tej decyzji

Prawicowa superfrakcja w Parlamencie Europejskim istnieje nadal tylko w teorii. Partie różnią się zbyt mocno w ocenie Putina czy konwencji stambulskiej. Salvini atakuje (Recepa) Erdogana za wyjście z konwencji, podczas gdy Polacy i Węgrzy odrzucają ją, używając podobnych argumentów co prezydent Turcji.

Największą przeszkodą w porozumieniu jest zdaniem komentatora próżność. Dotychczas PiS było siłą dominującą w prawicowo-populistycznej frakcji EKR. Gdyby eurodeputowani PiS weszli do nowej grupy politycznej z Ligą, mieliby tam mniej miejsc niż Włosi. W tej nowej frakcji grupa Orbana byłaby znacznie mniejsza niż Polacy i Włosi, którzy nie tylko z tego powodu z pewnością wcale nie czekają na rozkazy z Budapesztu.

„Cały ten hałas należy obserwować ze spokojem” – ocenia Kolb dodając, że ogromna większość PE popiera pokojowy projekt UE.