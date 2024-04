Prasa o reformie szpitali: „Pogłębia podziały”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” publikuje artykuł gościnny przewodniczącego Niemieckiej Federacji Szpitali. Ingo Morell pisze w nim, że reforma planowana przez ministra zdrowia Karla Lauterbacha doprowadzi do zamknięcia klinik i spowoduje wąskie gardła w opiece. „(…) W mikołajki 2022 roku Karl Lauterbach ogłosił ‘rewolucję’. Od tego tygodnia dostępny jest również manifest zapowiadanej przez niego radykalnej zmiany systemu: Projekt ustawy o poprawie opieki szpitalnej (KHVVG), starannie spisany na 186 stronach. Nazwa bardziej kojarzy się z biurokracją niż buntem”. Jak dodaje gościnny publicysta FAZ, „niestety, ten temat jest zbyt poważny, by nadal używać języka Lauterbacha. Gdy zarzuca szpitalom i ich pracownikom ‘złą medycynę’ i wątpliwą reputację oraz stawia nasz system opieki zdrowotnej na poziomie systemów z krajów rozwijających się, minister zdrowia wykazuje dziwne zrozumienie usług świadczonych przez resort, za który jest politycznie odpowiedzialny. Lauterbach najwyraźniej uważa, że tylko on zna właściwą drogę. Odmawia wejścia w otwarty dialog z fachowcami. Nie słucha ludzi z izb lekarskich, kas chorych, izb aptekarskich ani najważniejszych stowarzyszeń lokalnych. A teraz także krajów związkowych.”

„Augsburger Allgemeine” pisze podobnie: „Minister zdrowia Karl Lauterbach ignoruje ostrzeżenia operatorów szpitali i przedstawicieli zawodów medycznych jako gadaninę lobbystów. Próbuje ominąć ostry sprzeciw wielu krajów związkowych za pomocą różnych sztuczek, aby jego ustawa nie musiała przechodzić przez Bundesrat. Ale reforma szpitali jest zbyt ważną i delikatną operacją, aby pozostawić ją wyłącznie takiemu teoretykowi jak Lauterbach. Wszyscy zaangażowani zgadzają się co do celu reformy niemieckiego krajobrazu szpitalnego i wzywają do wspólnego działania. Jednak ten socjaldemokratyczny profesor stawia wyłącznie na jednostronny program finansowania klinik uniwersyteckich kosztem opieki lekarskiej na obszarach wiejskich. Ku wielkiej uciesze AfD, ponieważ w ten sposób pogłębia on podziały w społeczeństwie.”

„Rhein-Zeitung” z Koblencji zauważa: „Lauterbach musi dostrzec, że jego reforma szpitali jest politycznie lepiej skoordynowana z krajami związkowymi niż na przykład ustawa o przejrzystości i ustawa o zalegalizowaniu konopi indyjskich. Ustawa o przejrzystości, która wprowadza atlas klinik uniwersyteckich, z którego pacjenci mogą korzystać, aby dowiedzieć się o jakości świadczonych przez nie usług, została poddana procedurze pojednawczej między Bundesratem a Bundestagiem po tym, jak została odrzucona przez większość krajów związkowych. Podobnie mogło być z ustawą o konopiach indyjskich. Jeśli jednak chodzi o opiekę szpitalną, nowe chwyty polityczne w Bundesracie nie wchodzą w rachubę. Dotyczy to zarówno Lauterbacha, jak i krajów związkowych. Nie może być żadnych gierek politycznych w obszarze tak ważnym dla społeczeństwa, jak opieka zdrowotna.”

„Lausitzer Rundschau” z Cottbus analizuje: „To, że lekarze, aptekarze, operatorzy klinik i dentyści zgodnie siedzą obok siebie i przysięgają jedność, jest dość niezwykły. Ta jedność jest zasługą ministra zdrowia Karla Lauterbacha. Ponieważ ignoruje on usługodawców. Ale jeśli ktoś chce reform, musi włączyć w nie tych, którzy będą je wdrażać w terenie. Nie oznacza to spełnienia wszystkich ich żądań; wszystko jest przecież już wystarczająco drogie. Ale odrzucanie każdego sprzeciwu, każdej sugestii jako lobbingu jest złym pomysłem i przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. Zwłaszcza dla samego ministra, który ponosi odpowiedzialność za skomplikowany system dotyczący tak cennego dobra jak zdrowie całego społeczeństwa.”

