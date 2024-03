Prasa o przemówieniu Bidena: „Zaskakująca werwa”

„Sueddeutsche Zeitung” pisze: „Biden jest wielokrotnie oskarżany o to, że jest zbyt miękki, niewystarczająco silny i, mając prawie 82 lata, po prostu za stary na najważniejsze stanowisko na świecie. Jego notowania w sondażach są znacznie gorsze niż jego osiągnięcia. Wielu Amerykanów uważa, że chce wydać zbyt dużo pieniędzy na Ukrainę i nie zwraca wystarczającej uwagi na granice Ameryki, że jest zbyt lojalny wobec Izraela i zbyt drogi dla Ameryki.”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” zastanawia się: „Unia Europejska chce wraz z Amerykanami utworzyć korytarz pomocowy dla Gazy. Prezydent Joe Biden (...) zdecydował się na ucieczkę do przodu. Nie posuwa się jednak tak daleko, aby pozwolić amerykańskim żołnierzom na lądowanie w Strefie Gazy, aby mogli tam nadzorować dystrybucję tej pomocy. Prowadzi to jednak do zasadniczego problemu. Jeśli kraje niosące pomoc nie mogą, lub nie chcą, same jej rozdzielać, to kto powinien to robić?”

„Frankfurter Rundschau” zauważa: „Prezydent USA Joe Biden rozpoczął maraton wyborczy zaskakująco walecznym i energicznym przemówieniem o stanie narodu. Aby 5 listopada zwyciężyć, będzie musiał przede wszystkim zachować formę swojego wystąpienia i w dalszym ciągu zdobywać punkty pod względem merytorycznym. Będzie wtedy mógł zjednoczyć politycznie podzielonych Demokratów, rozwiać wątpliwości, czy jest w stanie sprawować władzę oraz zakończyć – niewiele pomocną w jego upragnionej reelekcji – dyskusję o tym, kto może go zastąpić. W każdym razie sam Joe Biden nie pozostawił wątpliwości, że ma jeszcze wiele w planach.”

„Koelner Stadt-Anzeiger” analizuje: „Joe Biden zadziwił zarówno przyjaciół, jak i wrogów. Nikt nie spodziewał się, że ten 81-latek wystąpi z taką energią. Zamiast pozostać w defensywie, przeszedł do ataku z nieoczekiwaną werwą i wygłosił najlepsze i najważniejsze przemówienie w swoim życiu. Każdy, kto już chciał spisać Bidena na straty jako kogoś, od kogo nie można oczekiwać niczego więcej ze względu na jego wiek, będzie musiał teraz pobrać nową wersję jego osobistego programu. Oczywiście wiek pozostaje utrudnieniem dla tego prezydenta na każdym kroku i okazją, by go zaatakować. Ale dopóki Biden pozostaje w tak dobrej kondycji intelektualnej i jest tak aktywny jak w tej chwili, wszystkie ataki, które odnoszą się wyłącznie do jego wyglądu, powolnych ruchów i sporadycznych przejęzyczeń, są pod względem politycznym zupełnie nieistotne.”

„Mitteldeutsche Zeitung”z Halle stwierdza: „Orędzie o stanie państwa było z góry zaplanowane; to coroczne obowiązkowe ćwiczenie dla prezydenta USA pod kopułą Kapitolu. Demokraci Bidena mieli nadzieję, że prezydent wykona swoją pracę bez żadnych wpadek. Republikanie natomiast nie mogli się doczekać ewentualnych nowych potknięć Bidena. Tymczasem Biden nie zaliczył żadnej znaczącej wpadki. Zareagował wyraźnie na zaczepki. I zamiast pozostać w defensywie, przystąpił do ataku z nieoczekiwaną werwą i wygłosił najlepsze przemówienie w swoim życiu. Ten prezydent wciąż ma wielkie plany.”

Zdaniem „Suedwest Presse” z Ulm: „W wystąpieniu przed prawdopodobniej najliczniejszą publicznością przed wyborami prezydenckimi w listopadzie, nie chodziło tylko o treść jego przemówienia. Równie ważne było, aby 81-letni prezydent USA Joe Biden zaprezentował się jako dynamiczny, pewny siebie, a nawet agresywny. Biorąc pod uwagę dystans pomiędzy nim a jego republikańskim rywalem Donaldem Trumpem, Biden musiał rozwiać wątpliwości co do jego psychicznej i fizycznej zdolności do sprawowania najwyższego urzędu w kraju. Prawdopodobnie udało mu się to podczas tego najważniejszego wieczoru w kampanii wyborczej w USA. Urzędujący prezydent nie tylko przypuścił atak na Trumpa, ale także poruszył wszystkie najważniejsze tematy. Biden odniósł etapowe zwycięstwo, które powinno dodać pewności siebie zarówno jemu, jak i Demokratom.”

