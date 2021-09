Prasa o ograniczaniu swobód osób nieszczepionych: „Państwo przerzuca odpowiedzialność”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ zauważa: „Ponieważ odsetek osób zaszczepionych ulega stagnacji, a liczba pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach ponownie wyraźnie wzrasta, wszystko nagle zaczyna dziać się bardzo szybko, ale, jak już często bywało w pandemii, także połowicznie. Na tę słabość wskazuje pozostawienie przez Berlin, ale także inne kraje związkowe jak Hamburg, restauratorom oraz organizatorom imprez masowych decyzji, czy na podstawie własnych rozporządzeń zastosują u siebie zasadę 2G (skrót od geimpft, genesen, czyli zaszczepiony i wyleczony, dającą takim osobom większe swobody niż innym - red.). Państwo przerzuca w ten sposób trudną decyzję na osoby prywatne, zamiast podjąć działania samemu. Konsekwentnie natomiast postąpiły w tej sprawie władze Badenii-Wirtembergii. W przypadku zbyt wysokiego obłożenia szpitali i klinik pacjentami chorymi na COVID-19, w tym landzie w większości obszarów życia publicznego ma obowiązywać zasada 2G. Wciąż się wahającym i ociągającym pokazano w ten sposób, że najlepszym dla nich rozwiązaniem praktycznym na co dzień jest dać się zaszczepić”.

„Allgemeine Zeitung“ z Moguncji pisze: „Do argumentacji stosowanej przez antyszczepionkowców i osoby nastawione sceptycznie wobec akcji szczepień, znakomicie pasują takie zdarzenia, jak to, do którego doszło w Muenster, gdzie na imprezie klubowej zorganizowanej przy przestrzeganiu zasady 2G 20 procent jej uczestników zaraziło się koronawirusem. Jak widać, szczepienia nic nie dają – komentują to wydarzenie w mediach społecznościowych. Zapominają jednak albo przemilczają to, o czym od dawna było wiadomo. To mianowicie, że szczepionka nie chroni w stu procentach przed zarażeniem, ale przebieg choroby jest o wiele łagodniejszy. Przypadek z Muenster poucza nas jednak, że bezpieczeństwo imprez przebiegających przy poszanowaniu zasady 2G także dla osób już zaszczepionych i ozdrowieńców jest niepewne. Bez maseczki i zachowania dystansu społecznego koronawirus dalej się rozprzestrzenia, co oznacza wysokie ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID-19 dla tych, którzy nie chcą albo nie mogą się zaszczepić, jak również niebezpieczeństwo pojawiania się nowych, jeszcze bardziej zaraźliwych mutacji”.

Zdaniem dziennika gospodarczego „Handelsblatt” z Duesseldorfu: „Nowy rząd Niemiec nie uniknie wprowadzenia obowiązku szczepień, przynajmniej dla określonych grup zawodowych, jeśli akcja masowych szczepień ludności nie ulegnie ponownie przyspieszeniu. Zderzy się on z brakiem zaufania i oporem ze strony tej części społeczeństwa, która uwierzyła obietnicom wyborczym niektórych partii. (...) Nie są to dobre założenia w czasach, gdy społeczeństwo jest coraz bardziej spolaryzowane i stoi w obliczu tak gigantycznych wyzwań jak digitalizacja i zmiana klimatu, których nie da się rozwiązać bez szerokiego poparcia z jego strony.”

W „Mitteldeutsche Zeitung” z Halle czytamy: „Zawieszenie wypłaty zarobków w okresie kwarantanny dla osób niezaszczepionych sprawia, że sytuacja dodatkowo się komplikuje. Istnieje niebezpieczeństwo, że dotknięci takim rozwiązaniem będą starali się wymigać z kwarantanny. Ponieważ urzędnicy z wydziałów zdrowia w dalszym ciągu mają duże trudności z szybkim i pełnym ustaleniem łańcucha zakażeń, duża odpowiedzialność spada na nas, obywateli. Wstrzymanie wypłaty pensji może tu mieć działanie kontrproduktywne”.

„Weser-Kurier“ z Bremy: „Doświadczenia z Hamburga pokazują, że gastronomia i organizatorzy imprez radzą sobie z tą sytuacją zupełnie inaczej. Nawet niezaszczepione osoby z negatywnym wynikiem testu nadal mogą tam wychodzić, żeby coś zjeść, ale wybór jest coraz mniejszy. W każdym razie nie może być mowy o ograniczeniu ich praw do wolności. Nie być szczepionym, pomimo G2, pozostaje wolną decyzją każdej osoby w Dolnej Saksonii”.

„Maerkische Oderzeitung“ z Frankfurtu nad Odrą:

„ (...) obiekty mogą nadal stosować zasadę 3G, decyzja należy do nich. Niemniej jednak rząd kraju związkowego wysyła dwa sygnały: skupienie się na wykorzystaniu możliwości systemu opieki zdrowotnej jest ważne i właściwe. Tylko tak mamy szansę na w miarę normalne życie mimo koronawirusa. A wraz z wprowadzeniem zasady 2G wzrasta wartość szczepień. Ma to na celu przeciwdziałanie niskiemu wskaźnikowi szczepień w tym landzie. Szczepionka chroni daną osobę i innych; każdy musi sam zdecydować, czy uważamy to za moralny obowiązek”.

