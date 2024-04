Prasa o atakach Izraela: „Zagrożenie dla całego regionu”

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” zaznacza: „To słuszne i ważne, że atak na organizację World Central Kitchen wywołuje oburzenie na całym świecie ze względu na zabicie w nim jej czterech aktywistów z różnych państw. Jednak cierpienia, na które codziennie narażeni są Palestyńczycy w Strefie Gazy, nie mogą zostać zepchnięte przez to na dalszy plan. Ponad 32 tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci zginęło tam od października. (...) Gdy niemowlęta umierają z głodu i pragnienia, Netanjahu nadal planuje kolejną fazę wojny. Prawo Izraela do obrony jest niepodważalne, ale nie za wszelką cenę. Z uwagi na katastrofalne rozmiary tego konfliktu (...) należy poważnie porozmawiać (...), jak powstrzymać izraelskiego premiera i jego nienasycone dążenie do utrzymania władzy. Netanjahu pokazał więcej niż wyraźnie, że nie reaguje na same słowa ostrzeżenia.”

„Stuttgarter Zeitung” pisze: „Irańscy politycy rządowi tacy, jak przywódca rewolucji Ali Chamenei, dużo mówią o rzekomej sile swojego kraju i o tym, jak bardzo Izrael, USA i reszta Zachodu obawiają się potęgi Teheranu. Chwalą również siłę ‘osi oporu' złożonej z proirańskich reżimów i milicji od Libanu po Jemen. Teraz irańska ludność i członkowie owej ‘osi' zaczynają zdawać sobie sprawę, że Iran jest tylko pozornym gigantem. Nie po raz pierwszy Izrael był w stanie wytropić i zabić wysokich rangą irańskich oficerów w Syrii. Chamenei wygląda jak papierowy tygrys. Irański reżim sam jest winny tej kompromitacji. Niemniej jednak stanowi ona zagrożenie dla całego regionu.”

„Augsburger Allgemeine” zauważa: „Po izraelskim ataku rząd stanął teraz w obliczu krytyki i niechęci ze strony ludności. Miliony Irańczyków odrzucają politykę zagraniczną swojego kraju i żądają, by więcej pieniędzy przeznaczać na ich własny kraj niż na wspieranie Hamasu w Gazie czy Huti w Jemenie. Dwóch na trzech Irańczyków żyje w ubóstwie, w kraju posiadającym ogromne złoża ropy i gazu. Izraelski nalot na Damaszek pokazuje Irańczykom, że ich państwo nie jest w stanie ochronić nawet swoich generałów w zaprzyjaźnionym kraju takim, jak Syria, pomimo wszystkich milionów wydanych na jego zaangażowanie za granicą.”

„Rhein-Neckar-Zeitung” z Heidelbergu analizuje: „'Użądlenia' w Syrii, ataki na przedstawicieli Iranu, w sumie realna wojna w Strefie Gazy, akty przemocy na Zachodnim Brzegu Jordanu: wszystko to opiera się na założeniu, że w tym okrutnym konflikcie jest tylko jedna grupa ofiar. Ale w rzeczywistości jest ich o wiele więcej. Hamas w bestialski sposób mordował Żydów 7 października. Hamas, a nie Palestyńczycy. Benjamin Netanjahu codziennie powoduje niewinną śmierć w bitwie, której Izrael nie może wygrać, dopóki celem wojny jest zniszczenie Hamasu. Aktywiści organizacji World Central Kitchen to tylko ułamek takich niezaangażowanych ofiar. Ich śmierć zostanie zbadana. Ale czy to wystarczy, by Netanjahu zmienił zdanie? Ostatecznie będzie to zależeć od tego, jak duży nacisk na Netanjahu wywrze prezydent USA Joe Biden. Miejmy nadzieję, że bardzo duży.”

