Prasa o zasiłku na dziecko: „Ubóstwo dzieci nie zniknie”

„Handelsblatt” z Duesseldorfu rozważa: „To, czy jego wdrożenie rzeczywiście się powiedzie, dopiero się okaże. Konieczne zmiany administracyjne są ogromne. Poza tym także w tym przypadku opóźniona cyfryzacja administracji budzi spore wątpliwości. Planowana reforma musi bowiem objąć około 2,5 mln dzieci i młodzieży. Według ekspertów więcej niż co piąte dziecko jest zagrożone ubóstwem. Nie ma przy tym znaczenia, czy te dzieci pochodzą z rodzin imigrantów, czy nie. Dzieci to dzieci. Będziemy jednak musieli również porozmawiać o zachętach dla ich rodziców do podjęcia pracy. Ubóstwo dzieci wynika bowiem przede wszystkim z ubóstwa ich rodziców”.

„Frankfurter Allgemeine Zeitung” ostrzega: „W sporze o podstawowy zasiłek na dziecko rządowi koalicyjnemu grozi utrata resztek reputacji. (...) Dodatkowa kwota, która ma być teraz uruchomiona, jest daleka od tego, o czym marzyła minister ds. rodziny Lisa Paus. Christian Lindner miał rację w swoim sprzeciwie. Jakość prawa nie jest mierzona tym, jak gruby jest worek pieniędzy, którego ono potrzebuje. O wiele za mało mówiono o przyczynach ubóstwa dzieci i o tym, czy państwo rzeczywiście może zapewnić jakąś pomoc w postaci świadczeń socjalnych. Lepsze byłoby tu jednak to, czego nie ma koalicja rządowa: rozsądna polityka gospodarcza i to, czego nie mają państwa związkowe, boom edukacyjny. Jeszcze mniej mówi się o tym, czy projekt ustawy zapewnia to, co obiecuje poza pieniędzmi. Istnieją co do tego poważne wątpliwości”.

„Stuttgarter Zeitung” zaznacza: „Przegraną w tym politycznym sporze jest minister ds. rodziny. A szkoda, bo gdyby była bardziej zręczna, wiele dzieci mogłoby więcej skorzystać na planowanej reformie. To, że Lisa Paus w międzyczasie wstrzymała ustawę ministra finansów o możliwościach rozwoju w sporze o pieniądze na podstawowy zasiłek na dzieci, nie przyniósł jej ani jednego dodatkowego euro. Postępowała bez planu i nie udało jej się zjednać opinii publicznej w bardzo emocjonalnej kwestii ubóstwa dzieci”.

„Hannoversche Allgemeine Zeitung” analizuje: „Ubóstwo dzieci nie zniknie wraz z tą reformą. Ale trzeba z nim walczyć na większej liczbie poziomów niż bezpośrednia pomoc finansowa. Wystarczająca liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach, a także system szkolny, w którym dzieci z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji finansowej otrzymują ukierunkowane wsparcie, są głównymi sposobami w walce z ubóstwem dzieci. Często ich rodzice też potrzebują wsparcia i porad, aby otworzyć przed swoimi dziećmi możliwości, których sami nie mieli”.

Zdaniem „Rhein-Zeitung” z Koblencji: „Prawdziwa innowacyjność tej reformy polega na tym, że świadczenia mają być ze sobą połączone i zdigitalizowane, a częściowo nawet wypłacane automatycznie. Jednak o tym, jak niewielkie jest zaufanie partii koalicji rządowej wobec wdrożenia tej cyfryzacji, świadczy to, że nawet po kilku latach nie oczekuje się, że wszyscy uprawnieni otrzymają pieniądze automatycznie. W tym świetle reforma wydaje się znacznie mniej spektakularna. Jednocześnie jasno pokazuje, jak ważna jest rozbudowa systemu całodziennej opieki nad dziećmi z kompleksową, wysokiej jakości ofertą opieki w przedszkolach i szkołach. Dzieci żyjące w ubóstwie również bezpośrednio na tym skorzystają”.

„Nuernberger Zeitung” pisze: „Nie jest jeszcze jasne, jaki wpływ będzie miało wprowadzenie podstawowego zasiłku na dziecko. Czy objęte nim dzieci będą mogły lepiej uczestniczyć w życiu społecznym, jeśli ich rodzice otrzymają więcej pieniędzy od państwa? Można mieć tylko taką nadzieję. Rodzinom w trudnej sytuacji materialnej prawie na pewno pomogłaby niezawodna, dobrze zorganizowana i dobrze wyposażona infrastruktura opiekuńcza, która również kosztowałaby wiele miliardów więcej. Z drugiej strony, wchodzący tu w grę rodzice mogliby pracować więcej lub w ogóle znaleźć zatrudnienie”.

