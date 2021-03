Prasa: Krok wstecz w walce z pandemią

Według „Badische Zeitung” 0,0004 procent stanowi problem, nawet jeśli jest to odsetek bardzo niewielki. Dziennik odniósł się do słów ministra zdrowia Niemiec, Jensa Spahna, który poinformował, że na 1,7 milionów osób zaszczepionych do tej pory w Niemczech szczepionką AstraZeneca, u siedmiu osób odnotowano ciężkie przypadki zakrzepicy. Gazeta przypomina, że Spahn wstrzymał stosowanie produktu AstraZeneki po wydanym wcześniej zaleceniu Instytutu Paula Ehrlicha (PEI). „To w żadnym razie nie jest przesadzone czy alarmistyczne, nawet jeśli 0,0004 procent sprawia właśnie takie wrażenie”. Gazeta zauważa, że chodzi o „środek zapobiegawczy”, który ma na celu zapewnienie, że w chwili obecnej nie pojawią się żadne dalsze przypadki, a Europejska Agencja Leków (EMA) raz jeszcze będzie mogła w tym czasie dokładnie przyjrzeć się szczepionce.

„Koelner Stadt-Anzeiger” zauważa, że żaden człowiek stojący na czele któregoś z urzędów, a już na pewno żaden polityk, nie chce być oskarżony o to, że za późno lub wcale nie zareagował w przypadku preparatu, który i tak już cieszy się złą reputacją. Gazeta z Kolonii ocenia, że podjęta przez Niemcy w poniedziałek (15.3.21) decyzja jest raczej polityczna niż ekspercka i podkreśla, że zbadanie przypadków, które mogą być powiązane ze szczepieniem jest „słuszne i ważne”. Dodaje, że „szkoda wyrządzona przez nagłe wstrzymanie szczepienia prawdopodobnie przewyższy korzyści” tej decyzji.

„Mitteldeutsche Zeitung” zaznacza, że jak dotąd nie ma dowodów na to, że szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpośrednio odpowiedzialna za śmierć człowieka i ocenia, że z tego właśnie powodu wstrzymanie również w Niemczech szczepień tym preparatem jest „fatalne”. Gazeta z Halle zauważa, że decyzja ta sprawia, „że ludzie stają się niepewni”, co więcej uniemożliwia szybkie zaszczepienie społeczeństwa, a ostatecznie przyczynia się nawet do tego, że „będzie więcej zgonów”.

Jak pisze „Reutlinger General-Anzeiger”: szczepienie jest jedynym skutecznym środkiem przeciwko wirusowi. Gazeta ocenia, że zawieszenie szczepień preparatem AstraZeneca w Niemczech „cofnie Niemcy w walce z pandemią”. Dodaje, że jeśli wziąć pod uwagę rosnącą wciąż liczbę zakażeń, należy pożegnać się z nadzieją , że dojdzie do dalszego poluzowania restrykcji. Gazeta powołuje się na ekspertów i ich prognozy, że liczba zachorowań do Wielkanocy będzie równie wysoka jak w Boże Narodzenie.„Można z tego wyciągnąć tylko jeden wniosek: Następny przystanek lockdown - tak brzmią ponure rokowania” – podsumowuje dziennik.