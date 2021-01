Prasa: Im dłuższa pandemia, tym mniejsze zaufanie do polityki

Według „Rhein-Zeitung” wypowiedzi polityków świadczą o tym, że nie zrozumieli oni logiki pandemii koronawirusa do dziś. Jako argument dziennik podaje kapitulację przed „podwójnym paradoksem pandemii: kiedy liczby zachorowań utrzymują się jeszcze na niskim poziomie, ale już widać ich gwałtowny przyrost, politycy ci, tak jak miało to miejsce w listopadzie, odmawiają twardych działań”. Zdaniem dziennika w momencie, w którym liczby powoli maleją, podnoszą się pierwsze głosy za luzowaniem restrykcji, jak to ma miejsce teraz. „Od listopada znajdujemy się w niekończącej się pętli, która zakończy się dopiero wtedy, kiedy wielu obywateli będzie zaszczepionych”. Gazeta z Koblencji ocenia, że równie fatalne i niezrozumiałe jest to, że w Niemczech nie wiadomo, jak wielki jest wpływ poszczególnych grup społeczeństwa na rozwój pandemii. Zdaniem dziennika właśnie dlatego „zwalczamy koronawirus z pomocą średniowiecznych środków na podstawie wiedzy zdobytej dzięki metodom ubiegłego stulecia”.

„Reutlinger General-Anzeiger” pisze, że nad ministrem zdrowia Niemiec Jensem Spahnem wisi „niezręczna debata”. Pytanie, zdaniem gazety, brzmi: czy rząd pozostawił ludzi starszych samym sobie. Dziennik ocenia, że minister chce zapobiec dyskusji i dlatego chwyta się wszystkiego, by dać ludziom nadzieję i odwrócić ich uwagę od zaniedbań. „Perspektywa leczenia 200 tys. pacjentów przeciwciałami zalicza się do tej kategorii”. Gazeta pointuje, że „nie rekompensuje to błędów popełnionych przy szczepieniach”.

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn

„Suedwest Presse” przypomina, że w ostatnim czasie coraz częściej „pokazywano palcem w kierunku ministra zdrowia”. Dziennik z Ulm podkreśla, iż fakt, że nie udaje się uchronić osób w ośrodkach pielęgnacyjnych przed wirusa jest „skandalem”. Za ów skandal nie jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie Spahn. „Kulejąca strategia” szczepień jest również, ale nie tylko odpowiedzialnością Spahna, jak pisze gazeta. Zaznacza, że przydadzą mu się z pewnością pozytywne doniesienia, jak i skuteczne leki. „Nie wiadomo jednak i w tym przypadku, czy spełnią to, co obiecują”.

W ocenie „Sueddeutsche Zeitung” zaufanie do politycznych komunikatów „eroduje” wraz z wydłużającym się czasem pandemii. Ponadto istnieje uczucie, dla którego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wymyśliła specjalne pojęcie: „zmęczenie pandemią”.Dziennik potwierdza, że wiele osób rzeczywiście jest zmęczonych, bo koniec lockdownu ciągle jest odwlekany. „Wreszcie musi być jasność, co do tego, według jakich kryteriów podejmowana jest decyzja o przedłużeniu bądź zniesieniu restrykcji”. Czy jeżeli nastąpi spadek infekcji na mniej niż 50 na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu 7 dni, to zostaną otwarte przedszkola, szkoły czy nawet restauracje i instytucje kultury, pyta dziennik. I czy będzie to obowiązywało w całych Niemczech, czy różniło się w zależności od okręgu? „Polityka musi przedłożyć długofalowy plan, w przeciwnym razie gotowość do przestrzegania ograniczeń będzie jeszcze mniejsza”.