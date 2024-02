Prasa: Europa Wschodnia lokomotywą wzrostu w UE

„Ożywienie gospodarcze powróci w tym roku do Europy Wschodniej” – pisze Andreas Mihm w sobotnim wydaniu „Frankfurter Allgemeine Zeitung” (FAZ).

„Europa Środkowo-Wschodnia i Południowo-Wschodnia staną się w roku 2024 „lokomotywą koniunktury” – podkreślił niemiecki dziennikarz specjalizujący się w tematach gospodarczych. Powołując się na dane Wiedeńskiego Instytutu Porównawczych Badań Gospodarczych (WIIW), autor pisze, że wzrost PKB w jedenastu wschodnioeuropejskich krajach UE wyniesie 2,5 proc. i będzie ponad dwukrotnie wyższy, niż w całej UE (1 proc.). W krajach Bałkanów Zachodnich, które nie należą do Wspólnoty, wzrost może wynieść nawet 2,6 proc.

Mihm przytacza opinię wicedyrektora WIIW Richarda Grievesona, który wśród przyczyn dobrej koniunktury wymienił spadającą inflację, silny wzrost płac realnych i wzrastającą konsumpcję indywidualną w połączeniu ze spadkiem stóp procentowych. Tę pozytywną tendencję wzmocni spodziewany w połowie roku wzrost niemieckiej gospodarki, ważnej dla całego regionu, oraz odblokowanie funduszy dla Polski i Węgier. Ocenę Grievesona podzielił prezes zarządu austriackiego banku Raiffeisenbank International Johann Strobl: „Wkraczamy w nową fazę cyklu”.

Uwaga na zagrożenia – recesja, wojna i Trump

Wicedyrektor WIIW zastrzegł, że pozytywne prognozy nie są pozbawione poważnych zagrożeń. Należą do nich utrzymująca się recesja w Niemczech, eskalacja wojny w Ukrainie i strefie Gazy, zakłócenia łańcucha dostaw na Morzu Czerwonym, a przede wszystkim ewentualny wybór Donalda Trumpa na prezydenta USA.

Sytuację gospodarczą w Ukrainie ekonomista określił mianem „kruchej”. Atakowany przez Rosję kraj odnotował co prawda w ubiegłym roku wzrost o 5,5 proc. wobec załamania rok wcześniej PKB o 29 proc., ale obecna niejasność co do pomocy finansowej z USA wpływa negatywnie na sytuację. WIIW obniżył w związku z tym swoją prognozę dla Ukrainy na ten rok o 1,2 punktu procentowego do 3,0 proc.

Sukcesy i zagrożenia w Ukrainie, Rosja na dopingu

Ukraina może pochwalić się sukcesami, jak choćby obniżeniem inflacji do 5,1 proc. w grudniu 2023 i wzrostem rezerw walutowych o 42 proc., jednak ta makrofinansowa stabilność jest w dużej mierze zasługą pomocy finansowej z zagranicy. Problemy z kontynuowaniem pomocy obniżają zaufanie konsumentów i przedsiębiorstw do ukraińskiej gospodarki – pisze Mihm.

Dla Rosji wojna jest narkotykiem – czytamy w „FAZ”. Rosyjska gospodarka wojenna pracuje nadal na wysokich obrotach. Pomimo „dziurawych” sankcji ze strony Zachodu boom w przemyśle zbrojeniowych zapewnił Rosji wzrost gospodarczy o 3,5 proc. Spowodowany wojną brak rąk do pracy i wzrost stóp procentowych, którego celem jest obniżenie wynoszącej obecnie 16 proc. inflacji, mogą osłabić w 2024 r. tempo wzrostu do 1,5 proc.

Rosja wydaje obecnie na zbrojenia 6 proc. PKB – najwięcej od rozpadu Związku Sowieckiego. „Rosja jest coraz bardziej uzależniona od kontynuacji wojny. Ogromne wydatki (na wojnę) działają na gospodarkę jak narkotyk” – powiedział zajmujący się Rosją analityk WIIW Wasilij Astrow.

