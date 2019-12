Praca nie chroni przed ubóstwem

Mimo ożywienia na rynku pracy, w wielu państwach zachodnich ubóstwo nie zmalało. Z opublikowanego dziś (05.12.2019) w Guetersloh nowego Indeksu Sprawiedliwości Społecznej, opracowanego przez Fundację Bertelsmanna, wynika, że w 25 z 41 państw członkowskich UE i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) ryzyko popadnięcia w biedę utrzymuje się na niezmienionym poziomie, albo nawet wzrosło. Najbardziej zagrożeni ubóstwem są młodzi ludzie dopiero rozpoczynający karierę zawodową.

USA w ogonie

Opracowując Indeks Sprawiedliwości Społecznej niemiecka Fundacja Bertelsmann bada każdego roku aktualną pozycję państw członkowskich UE i OECD w sześciu obszarach: unikania ubóstwa, rynku pracy, oświaty, zdrowia, niedyskryminacji i sprawiedliwości międzypokoleniowej.

Darmowe jedzenia dla ubogich

Czołowe pozycje na tegorocznej liście zajęły Islandia i Norwegia. Niemcy znalazły się na 10, a Polska na 16 miejscu. Stany Zjednoczone uplasowały się w końcówce, na 36 pozycji, Najgorzej w badaniach wypadły Turcja i Meksyk.

Zdaniem autorów Indeksu sytuacja na światowym rynku pracy, w porównaniu z latami globalnego kryzysu gospodarczego i finansowego, uległa zdecydowanej poprawie. Po ponad 10 latach po nim, w 41 państwach objętych badaniami, przeciętna stopa bezrobocia, wynosząca 5,3 procent, po raz pierwszy spadła lekko poniżej stopy z roku 2008, w którym wynosiła 5,7 procent. Ożywienie na rynku pracy nie wpłynęło jednak znacząco na stopę ubóstwa.

Najgorzej wiedzie się młodzieży

Na przykład w Hiszpanii, w okresie od 2013 do 2018 roku, stopa zatrudnienia wzrosła z 55 na 62 procent. Równocześnie jednak w tym samym czasie ryzyko popadnięcia w ubóstwo wzrosło w niej o 5 punktów procentowych do poziomu 14,6 procent. Największe zagrożenie ubóstwem utrzymuje się w Izraelu (17,9 procent) i w USA (17,8 procent).

Autorów analizy niepokoi także rozdźwięk pomiędzy sytuacją ludzi młodych i starszych. Dzieci i młodzież w wieku do 18 lat w UE i OECD są znacznie częściej zagrożeni ubóstwem niż ludzie w wielu powyżej 65 lat. Odnosi się to także do państw z dobrze rozwiniętym systemem opieki społecznej, takich jak Szwecja czy Norwegia. Dobre miejsce Niemiec na liście wynika przede wszystkim z utrzymującego się wciąż ożywienia na rynku pracy. W Niemczech stale maleje stopa bezrobocia, a bezrobocie wśród młodzieży, wynoszące obecnie 6,2 procent, należy do najniższych w porównaniu z innymi krajami.

Placówka opieki społecznej w Halle

Niemcy też są zagrożeni ubóstwem

Mimo to, zdaniem Fundacji Bertelsmanna, także w Niemczech wzrost zatrudnienia nie oznacza zmniejszenia ryzyka popadnięcia w ubóstwo. W okresie od 2013 do 2018 roku stopa zatrudnienia wzrosła w Niemczech z 73,5 do 75,9 procent, ale w tym samym czasie ryzyko popadnięcia w ubóstwo zwiększyło się w nich z 9,4 na 9,8 procent. Poza tym, w odróżnieniu od większości innych państw objętych badaniami, w Niemczech ryzyko to dotyka w większym stopniu ludzi starszych (9,7 procent) niż młodych (7,6 procent) i utrzymuje się na najwyższym poziomie od dziesięciu lat.

Polska poprawiła wynik

Ogólna klasyfikacja Polski w raporcie wzrosła w ciągu ostatniej dekady, osiągając w tym roku miejsce 16. W trzech z sześciu ocenianych aspektów społecznych skok jest szczególnie wysoki, jednak tylko połowa z nich jest powyżej średniej. Doceniono poprawę w dostępie do rynku pracy, szczególnie w przedziale wiekowym 55 - 64.

Ocena nieco spadła w kategorii "sprawiedliwość międzypokoleniowa", czyli gospodarowanie zasobami naturalnymi z uwzględnieniem potrzeb przyszłych generacji. Zdaniem ekspertów, w Polsce istnieje szeroka polityczna zgoda na to, by interesy ekonomiczne dominowały nad ochroną środowiska. Wszystkie rządy bowiem dbają o górnictwo, które daje ogromne zatrudnienie oraz zmniejsza zależność kraju od energii z Rosji. Jednocześnie jednak, na przykład w roku 2016 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, aż 33 znajdowały się w Polsce.

