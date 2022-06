WIDEO DNIA

Praca dla Ukrainek w niemieckich szpitalach

Bohaterki reportażu pracowały jako pielęgniarki w Ukrainie - do czasu, gdy wojna zmusiła je do ucieczki. Teraz, w Niemczech, chcą kontynuować pracę w swoim zawodzie. Ale żeby to zrobić, potrzebują dodatkowego szkolenia. Odbywają je w szpitalu w Weilheim w Bawarii.